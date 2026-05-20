ربانی: پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی را جدی بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربانی در حاشیه بازدید از قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی اظهار کرد: خدا را باید شکر و شکرانه نعمت را با سجده به جا آورد به خاطر مبعوث شدن مردم ایران و به ویژه مردم استان گیلان در این روزهای امتحان.

وی افزود: خوشبختانه حضور مردم در میدان بسیار گسترده و قابل تحسین است. امیدوارم با کمک اصحاب رسانه بتوانیم با ارتقای سطح آگاهی مردم و ارائه راهکارهایی که بدون کاهش سطح رفاه آنهاست، بهبود شاخص‌های مصرف انرژی در حوزه آب، برق و گاز را محقق کنیم.

ربانی تصریح کرد: دشمن به تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی حمله کرده، اما هم‌افزایی و همگرایی که به واسطه این تهدید در قالب مبعوث شدن مردم شاهد هستیم، می‌تواند این تهدید را به یک فرصت طلایی در تاریخ ایران عزیز تبدیل کند.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی خاطرنشان کرد: اگر مردم عزیز ما با درست مصرف کردن انرژی، بتوانند بخشی از انرژی که اتلاف می‌شود را کاهش دهند، قطعاً می‌توانیم تداوم تولید کلیه صنایع که سال‌ها در فصول گرم و سرد دچار محدودیت می‌شدند را در سخت‌ترین شرایط به تداوم تولید برگردانیم.

وی تأکید کرد: این یعنی تفاوت مردم ایران و برهم خوردن همه معادلاتی که دشمنان ما بر علیه این ملت همیشه در صحنه اندیشیده‌اند.

ربانی در پایان از مردم استان گیلان دعوت کرد با پیوستن به پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی و سایت نبض انرژی، به کشور کمک کنند تا از شرایط تحمیلی دشمن خارج شویم و این تهدید را به بزرگترین فرصت تبدیل کنیم.