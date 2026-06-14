به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، علی ربانی در آیین پایانی پویش «نبض انرژی» با قدردانی از همراهی وزارت نفت، مدیران صنعت پتروشیمی و سازمان‌های مردم‌نهاد، بیان کرد: هم‌افزایی ایجادشده میان دستگاه‌های مختلف، زمینه‌ساز شکل‌گیری حرکتی ارزشمند در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی شده است، حرکتی که افزون‌بر کمک به تداوم تولید و افزایش تاب‌آوری صنعت پتروشیمی، می‌تواند در حل بخشی از مسائل اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی کشور نیز نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به رویکرد مردمی این پویش افزود: پیام اصلی «نبض انرژی»، حل مسائل بزرگ کشور با مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد و همکاری جمعی است. تجربه این پویش نشان داد که مردم مهم‌ترین سرمایه در تحقق اهداف توسعه پایدار هستند.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با قدردانی از حضور فعال مشارکت‌کنندگان در دومین دوره پویش «نبض انرژی» در استان‌های مختلف کشور، گفت: در این دوره، ۱۷۵ هزار اشتراک در پویش ثبت شد که رقم قابل توجهی است. اگرچه هر اشتراک به نام یک مشترک ثبت شده، اما در بسیاری از موارد هر اشتراک نماینده یک خانواده است و درمجموع، خانواده‌های مشارکت‌کننده، جامعه‌ای بیش از یک‌میلیون خانوار را تشکیل می‌دهند که جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون نفر را در بر می‌گیرد.

ربانی با بیان اینکه دستیابی به این موفقیت در شرایطی حاصل شد که کشور با چالش‌ها و محدودیت‌های متعددی روبه‌رو بود، ادامه داد: در بخش مسئولیت اجتماعی این پویش، امروز کمک‌های مردم به سازمان‌های مردم‌نهاد برگزیده و سه جایزه یک‌میلیارد تومانی اهدا می‌شود. در قالب این اقدام، ۶ مادر زندانی آزاد خواهند شد و همچنین ۹ سری جهیزیه در استان مازندران، سه سری در استان گلستان و سه سری در استان گیلان، با مشارکت مردم ایران به زوج‌های نیازمند اهدا می‌شود.

وی با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در حل مسائل کشور گفت: همان‌گونه که در طول اجرای این پویش نیز مشاهده شد، با همدلی و همکاری مردم می‌توان اقتصادی پایدارتر، محیط‌زیستی سالم‌تر و جامعه‌ای شاداب‌تر و توانمندتر برای ایران رقم زد.