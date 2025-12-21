به گزارش خبرنگار مهر، علی ربانی در آئین امضای تفاهمنامه‌های مرتبط با طرح‌های کاهش مصرف انرژی اظهار کرد: اجرای دومین سال پویش کاهش مصرف انرژی با مشارکت صنعت پتروشیمی و همراهی مردم، نتایج ملموسی به‌همراه داشته و کاهش مصرف گاز در چهار سال گذشته به یکی از مأموریت‌های جدی این صنعت تبدیل شده است.

وی با اشاره به سهم صنعت پتروشیمی از مصرف گاز کشور گفت: صنعت پتروشیمی حدود ۱۰ درصد گاز خروجی شبکه سراسری را دریافت می‌کند که شامل گاز خوراک فرایندی و سوخت نیروگاه‌هاست. با همین میزان گاز، حدود ۶۵ درصد منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین می‌شود. این در حالی است که بیش از ۷۰ درصد مصرف گاز کشور در بخش خانگی و تجاری انجام می‌گیرد و کاهش مصرف در این بخش، به‌ویژه در فصل زمستان، اثری بیش از کل گاز مصرفی صنعت پتروشیمی دارد.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: هدف این طرح‌ها کاهش سطح رفاه مردم نیست، بلکه اصلاح الگوی مصرف و استفاده درست و به‌اندازه از انرژی است. وی همراهی ۱۴۰ هزار خانوار ایرانی را نمونه‌ای از این رویکرد دانست و گفت: تنها در مدت دو ماه، مشارکت مردم در استان مازندران موجب صرفه‌جویی ۴۱ میلیون و ۸۰ هزار مترمکعب گاز شد.

ربانی با اشاره به دستاوردهای این برنامه افزود: سال گذشته صف انتظار گازرسانی در پنج استان کشور به صفر رسید که این موفقیت صرفاً با اصلاح الگوی مصرف محقق شد.

وی کاهش ناترازی انرژی را به‌معنای آزادسازی منابع برای اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: هر فاز جدید پتروشیمی می‌تواند معادل ۲۰۰ میلیون دلار ارزآوری بیشتر برای کشور به همراه داشته باشد.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تداوم برنامه‌های تشویقی برای مشارکت مردم خبر داد و گفت: سال گذشته حدود ۱۳۰ میلیارد تومان جوایز به مشترکان کم‌مصرف اختصاص یافت و امسال با همکاری شرکت‌های پتروشیمی، ارزش این جوایز دست‌کم دو برابر خواهد شد.

ربانی در پایان خاطرنشان کرد: منابع حاصل از اجرای این طرح‌ها بار دیگر برای ارتقای راندمان سیستم‌های گرمایشی در مدارس، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای همکار هزینه می‌شود تا این مراکز به مجموعه‌های سبز تبدیل شوند.