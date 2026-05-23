کاهش ۳۴۰ میلیون مترمکعبی مصرف گاز با پویش «نبض انرژی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علی ربانی مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تشریح شکلگیری پویش «کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی» با عنوان «نبض انرژی» بیان کرد: آغاز این پویش به سال ۱۳۹۳ در ماهشهر بازمیگردد. در این پویش، بدون آوردن نامی از صنعت پتروشیمی، مردم را نه به صرفهجویی، بلکه به کاهش مصرف گاز دعوت کردیم تا به تداوم تولید کارخانهها کمک شود.
وی ادامه داد: با همافزایی همکارانم در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) و اجرای پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی در سال ۱۳۹۳، تولید صنعت پتروشیمی در منطقه یک میلیون تن افزایش یافت.
آغاز رسمی پویش؛ آذر ۱۴۰۳
ربانی با بیان اینکه راهبرد مدیریت مصرف انرژی در قالب مسئولیتهای اجتماعی و کاهش هزینه فرصت ازدسترفته و افزایش تابآوری صنعت در سال ۱۴۰۰ ازسوی شورای راهبردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصویب شد، افزود: تفاهمنامه «نبض انرژی» در آذر ۱۴۰۳ بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران امضا و پویش «کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی» بهصورت رسمی آغاز شد.
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به آغاز ثبتنامها در پویش «کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی» از نیمه دی ۱۴۰۳ با سرمایهگذاری پتروشیمی زاگرس گفت: از آغاز این پویش تا پایان فروردین پارسال، ۱۴۰ هزار خانواده در مازندران با آن همراه شدند و کاهش مصرف ۴۱ میلیون مترمکعبی گاز در طول سال را محقق کردند.
وی با تأکید بر کسب تجربیات ارزشمند از این پویش بیان کرد: ابتدا تمرکز روی پرمصرفهای گاز بود که کاهش مصرف نیز در این گروه محقق شد، اما با تحلیلهای انجامشده متوجه شدیم کممصرفهایی که عضو پویش نشدند، ۵۹ میلیون مترمکعب مصرف گاز را افزایش دادهاند.
اثربخشی پویش در کاهش مصرف گاز
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اهمیت اثربخشی پویش در کاهش کل مصرف گاز گفت: رویکرد این پویش اصلاح و از مهر ۱۴۰۴ اجرایی شد؛ ازاینرو، مشترکان کممصرفی که در پویش ثبتنام کنند و مصرف گاز آنها تغییر نکند نیز امتیاز کسب میکنند؛ زیرا بخشی از پاشنه آشیل ناترازی انرژی، خوشمصرفها هستند که دهکهای مصرف را جابهجا میکنند.
ربانی به اجرای نظام تعرفهگذاری چهار پلهای گاز از پارسال اشاره و تصریح کرد: پله سوم و چهارم بهازای کاهش ۱۰درصدی مصرف، جایزه و شانس قرعهکشی دریافت میکند و در رویکرد جدید اگر پله دوم نیز ۵ درصد کاهش مصرف داشته باشد، شامل جایزه و شانس قرعهکشی میشود.
وی هدف پویش «کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی» را آگاهسازی و ارتقای دانش مردم دانست و افزود: با ارتقای دانش تلاش میشود بدون کاهش رفاه مردم، مصرف انرژی کاهش یابد. در این پویش راهکارهای بدون فشار و بدون هزینه در قالب مصرف درست به مردم آموزش داده میشود و راهکارهایی نیز در قالب بهینهسازی تجهیزات ارائه خواهد شد.
مشارکت در امور خیر با مدیریت مصرف انرژی
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه براساس این پویش، پرداخت جایزه فردی و اجتماعی و شارژ حساب کاربران انجام میشود، ادامه داد: جایزه اجتماعی کاهش مصرف انرژی به حساب کاربر واریز میشود و او میتواند این جایزه را در امور خیر ازجمله صفرکردن صف انتظار ویلچر کودکان، خدمت به هلالاحمر، احیای جنگل سوخته زاگرس، حفاظت از جنگل هیرکانی و... صرف کند.
ربانی با اعلام اینکه هماکنون موجودی کیف پول کاربران ۲۸ میلیارد تومان است، یادآوری کرد: کاربران میتوانند هم از این موجودی برداشت و هم با آن در امور خیر مشارکت کنند؛ تاکنون ۷ تا ۸ میلیارد تومان برداشت نقدی و حدود ۳ میلیارد تومان صرف امور خیر شده است.
وی با اعلام برگزاری قرعهکشی پایانی سال دوم پویش «کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی» در چهارم خرداد امسال بیان کرد: در این آیین، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان جوایز، سه جایزه یکمیلیاردی، ۱۰ هزار جایزه یکمیلیونی و تعداد قابل توجهی تجهیزات و کالاهای راندمان بالا به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان، رایگان به مردم اهدا میشود.
همراهی ۴۳۰ هزار مشترک با پویش
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به همراهی ۴۳۰ هزار مشترک با پویش «کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی» افزود: از ۱۸ آذر ۱۴۰۳ تا پایان اردیبهشت حدود ۳۴۰ میلیون مترمکعب کاهش مصرف با این مشترکان همراه ثبت شده است.
ربانی با یادآوری نتایج عینی اجرای این پویش تصریح کرد: مدیرعامل گاز استان مازندران اعلام کرده که مصرف گاز استان با ۹ میلیون مترمکعب کاهش در اوج مصرف، از روزانه ۵۱ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۳ به ۴۲ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
وی درباره برنامه امسال پویش «کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی» گفت: برآورد میشود امسال یک میلیون مشترک در این طرح ثبتنام کنند و فقط در چهار ماه سرد سال یک میلیارد مترمکعب کاهش مصرف را با این پویش و چند طرح بهینهسازی داشته باشیم.
جلوگیری از موازی کاری در بهینهسازی مصرف انرژی
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر جلوگیری از موازیکاری ازسوی نهادهای مختلف بهمنظور بهینهسازی مصرف انرژی بیان کرد: عبارت «صرفهجویی» بار منفی دارد؛ در گام نخست باید درست مصرف کرد، سپس بهینه مصرف کرد و در گام پایانی، اگر نیاز باشد، برای همدلی و موضوعات دیگر صرفهجویی را مدنظر قرار داد.
ربانی درباره همکاری با صنایع برای اجرای پویش «کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی» گفت: تفاهمنامهای با وزارت نیرو امضا شده و در حال ورود به این حوزه هستیم. به بخش کشاورزی و صنایع جزء مانند صنعت آجر نیز وارد شدیم؛ پیشبینی میشود تا پایان سال روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب کاهش مصرف گاز در صنعت آجر محقق شود.
وی در ادامه درباره طرحهای نیروگاهی افزود: رقم کاهش مصرف در این بخش قابل توجه است و پروژههای این حوزه در دو سال اجرا میشود و به مرور زمان نتایج آن مشخص خواهد شد.
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به آغاز طرحهای افزایش بهرهوری در نیروگاه نکا گفت: برآورد میشود فقط با افزایش بهرهوری، ۴۰۰ مگاوات ظرفیت برق بدون سوخت اضافه داشته باشیم.
ربانی در پایان از همه هموطنان دعوت کرد که به پویش «نبض انرژی» بپیوندند و با بهکارگیری راهکارهای مصرف درست، به عبور آسانتر از این وضعیت و خلق ارزش مشترک برای کشور کمک کنند.
