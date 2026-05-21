حجت الاسلام سیروس حمکتی نیک در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خداوند متعال بارها و بارها درباره سنت های الهی و یاری دین خدا در قرآن کریم نکات و آیاتی را بیان کرده اند ابراز داشت: سنت های الهی در گرو یاری دین خدا است.

وی با بیان اینکه هر کس دین خدا را یاری کند مشمول نصرت الهی می شود افزود: نصرت های الهی بارها در بزنگاه ها به یاری ملت ایران اسلامی رسیده که پیروزی انقلاب و جنگ هشت ساله تحمیلی و ... در زمره مصادیق این سنت ها است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان با بیان اینکه بر اساس متغیرهای خارجی و داخلی و به خصوص حمایت های خارجی از رژیم شاه، وقوه انقلاب اسلامی در ایران ممکن نبود بیان کرد: وقوع انقلاب اسلامی از مهمترین نمونه های نصرت الهی و دست خداوند بود.

حکمتی نیک با بیان اینکه نظام سیاسی حاکم بر عالم در سال ۵۷ دو قطبی بود و شرق و غرب در اختیار شوروی و آمریکا بود و هیچ حاکمیت سیاسی جرات نمی کرد ادعای استقلال کند بیان کرد: در این فضا بود که یاری رسانی دین خدا از سوی مردم ما سبب یاری خداوند و پیروزی انقلاب به رهبری امام‌خمینی(ره) شد.

وی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی نشان داد که اگر قومی‌دین خدا را یاری کند خداوند آنان را یاری می‌کند گفت: در سال ۵۷ همه رژیم های عالم وابسته با دو بلوک دنیا بود اما ملت ایران اسلامی با یاری دین خدا تصمیم گرفتند که استقلال را به کشورشان هدیه دهند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی در زمانی رخ داد که حاکمیت های دینی در دنیا جایی نداشت و دین را افیون توده ها می دانستند بیان کرد: بدون نصرت الهی پیروزی انقلاب امکان نداشت.

حکمتی نیک با بیان اینکه امریکایی ها در کشورمان در دوران قلل از انقلاب اشراف داشته و همه مقدرات در اختیار آنان بود تاجایی که شاه مملکت را هر وقت اراده می‌کردند می بردند و می آوردند گفت: آمریکا در دوران شاه برای کشورمان تصمیم می‌گرفت و آنرا اجرا می‌کرد اما انقلاب استقلال را به کشورمان هدیه داد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان با بیان اینکه جنگده های ایرانی در جنگ ویتنام در حالی برای آمریکا عملیات کردند که شاه مملکت اصلا در جریان نبود تاکید کرد: انقلاب اسلامی به این دخالت ها پایان داد و دشمنی استکبار با انقلاب از این بابت است.

حکمتی نیک با بیان اینکه کارتر در سال ۵۶ در دیدار با پهلوی می‌گوید ایران جزیره ثبات منطقه است گفت: نصرت الهی در چند ماه بعد از این دیدار کاری کرد که انقلاب به پیروزی برسد زیرا امام(ره) و همراهان و یاران ایشان و ملت ایران در پی تشکیل حکومت ناب الهی بودند و خداوند نیز آنان را یاری کرد.

حکیمی با بیان اینکه پیروزی انقلاب حکومت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را پایان داد افزود: دیگر اعجاز انقلاب اسلامی ما این بود که الگوی تمام آزادیخواهان جهان شد و هژمونی نظام سلطه را به چالش کشید.

وی با بیان اینکه امروز بعد از ۴۷ سال شاهد هستیم که نظام سلطه به رهبری آمریکا در حال فروپاشی و انحلال است ادامه داد: افول غرب در زمره مشیت های الهی است و از منظر امام امت و رهبر شهید انقلاب و رهبر انقلاب دشمن اصلی ملت و کشورمان و نظام آمریکا است تاجایی که امام فرمود آمریکا ام الفساد است و هر چه فریاد دارید بر سرشان بزنید.