به گزارش خبرنگار مهر،حسین دشتی صبح پنجشنبه در نشست ستاد برگزاری مراسم دهه امامت و ولایت با حضور هیئات مذهبی، پایگاه‌های مقاومت و مجموعه‌های فرهنگی شهر بنک در حسینیه شهید کمالی، با اشاره به آمادگی کامل مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی شهر گفت: مراسم دهه ولایت امسال از ۶ خردادماه به‌صورت رسمی آغاز خواهد شد.

دبیر ستاد غدیر شهر بنک همچنین با برشمردن اهم برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این ایام افزود: راه اندازی موکب‌های یک کیلومتری، نصب پرچم ولایت در سطح شهر، برگزاری کاروان‌های شادی‌پیما و همچنین اجرای برنامه‌های اطعام و پذیرایی از مهم‌ترین اقدامات در نظر گرفته شده برای گرامیداشت این دهه است.

در این نشست که با هدف هماهنگی و هم‌افزایی جهت اجرای برنامه‌های عید سعید غدیر برگزار شد، تصمیمات لازم برای گرامیداشت این ایام اتخاذ شد.

بر اساس این گزارش، تمامی نهادهای حاضر در نشست بر بسیج امکانات برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن جشن‌های دهه امامت و ولایت تأکید کردند.