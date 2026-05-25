به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه یکشنبه در کارگروه برگزاری مراسم دهه امامت و ولایت در فرمانداری سمنان با اشاره به برگزاری برنامههای «شبهای اقتدار» بیان کرد: اجرای این مراسمها بر اساس هماهنگیهای کشوری ادامه خواهد داشت و تمامی دستگاههای اجرایی باید در راستای برگزاری هرچه بهتر این برنامهها همکاری لازم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی نیازمند پشتیبانی و همراهی همه مجموعههاست، گفت: همراهی دستگاهها، نهادها، مجموعههای مردمی و بخشهای مختلف در برگزاری این برنامهها نقش مؤثری در ایجاد فضای منسجم و باشکوه برای مراسمهای مذهبی و فرهنگی شهرستان داشته است.
فرماندار سمنان با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای عید سعید قربان و عید غدیر خم بیان کرد: برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی و مردمی با حضور سخنرانان، مجریان و مهمانان کشوری در سطح شهرستان پیشبینی شده و لازم است همه دستگاهها در حوزههای پشتیبانی، خدماترسانی و هماهنگیهای اجرایی همکاری لازم را داشته باشند.
صمیمیان با قدردانی از مشارکت مجموعههای مختلف در تأمین اقلام و تجهیزات مورد نیاز مراسمهای دهه امامت و ولایت افزود: بخشی از زیرساختها و ملزومات مورد نیاز از جمله پرچم، تجهیزات فرهنگی، فضاسازی محیطی و آمادهسازی مسیرها با همکاری دستگاهها و خیرین تأمین شده است.
وی همچنین بر ضرورت آمادهسازی مناسب مسیرها و محلهای برگزاری مراسمها تأکید کرد و گفت: شهرداری، راهور، نیروی انتظامی، هلال احمر، اورژانس، شرکت برق و سایر دستگاههای خدماترسان باید با هماهنگی کامل، نسبت به تأمین زیرساختهای لازم، مدیریت ترافیک، تأمین ایمنی و خدماترسانی مناسب اقدام کنند.
فرماندار سمنان با اشاره به پیشبینی حضور گسترده مردم در برنامههای دهه امامت و ولایت اظهار داشت: لازم است تمهیدات لازم برای تسهیل تردد، استقرار موکبها، خدماترسانی مناسب و مدیریت جمعیت پیشبینی شود تا مراسمها در فضایی منظم و با آرامش برگزار گردد.
صمیمیان در پایان بر ضرورت همافزایی همه دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و مجموعههای مردمی تأکید کرد و گفت: برگزاری باشکوه برنامههای دهه امامت و ولایت نیازمند مشارکت همگانی و هماهنگی مستمر میان دستگاهها است
