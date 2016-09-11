به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر یکشنبه در نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های دینی استان بوشهر ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد قربان و غدیر و همچنین تبریک روز عرفه اظهار داشت: برنامه‌ریزی مناسب در راستای برگزاری کیفی‌تر مراسم‌های ویژه این ایام ضروری است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فاجعه منا در سال گذشته یان کرد: بی‌کفایتی آل‌سعود عامل اصلی این ضایعه دردناک برای جامعه اسلامی بود.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: دهه امامت و ولایت از پربرکت‌ترین ایام نزد مسلمانان است و ویژه‌برنامه‌های مختلفی در این ایام برگزار می‌شود.

نوشاد نوشادی از آمادگی هیئت‌های مذهبی استان بوشهر برای برگزاری باشکوه مراسمات دهه امامت و ولایت خبر داد و بیان کرد: از همه ظرفیت‌ها برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسمات این ایام استفاده می‌کنیم.

حسین کارگر دبیر بنیاد بین المللی غدیر استان بوشهر در بخش دیگری از این نشست به تشریح برنامه‌های دهه امامت و ایام غدیر پرداخت و اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره حضوری گسترده و پرشور در این برنامه‌ها دارند.