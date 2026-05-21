۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۴

احتمال شنیده شدن صدای انفجار در شهر ابریشم

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران‌ استانداری اصفهان گفت: انفجارهای کنترل شده مرتبط با مهمات عمل نکرده در جنگ رمضان توسط تیم های فنی در محدوده باغ ابریشم طی امروز انجام می‌شود.

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انفجارهای کنترل شده مرتبط با مهمات عمل نکرده در جنگ رمضان توسط تیم های فنی در محدوده باغ ابریشم طی امروز انجام می‌شود.

وی تاکید کرد:صداهای شنیده شده جای نگرانی ندارد.

