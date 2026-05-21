۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

۳۷ مالخر اموال مسروقه در غرب استان تهران دستگیر شدند

شهریار- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری ۳۷ مالخر اموال مسروقه و پلمب ۱۱ واحد ضایعاتی متخلف در اجرای طرح برخورد با مراکز غیرمجاز خرید ضایعات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده،در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۳۷ مالخر اموال مسروقه و پلمب ۱۱ واحد ضایعاتی متخلف در اجرای طرح برخورد با مراکز غیرمجاز خرید ضایعات خبر داد.

علیزاده در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی با انجام بازدید از ۳۰۹ واحد صنفی ضایعاتی در سطح حوزه استحفاظی، به ۷۲ واحد اخطاریه صادر کردند.

وی افزود: در ادامه این اقدامات، ۱۱ واحد ضایعاتی که مرتکب فعالیت مجرمانه شده بودند، برابر دستور مقام قضائی پلمب شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، ۳۷ نفر مالخر اموال مسروقه دستگیر و همچنین یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم سیم و کابل سرقتی کشف و ضبط شد.

