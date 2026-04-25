پلمب ۱۳ واحد ضایعاتی و دستگیری ۵۶ مالخر در غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای دومین مرحله طرح عملیاتی مقابله با ضایعاتی های متخلف در شش شهرستان غرب استان تهران خبر داد و گفت: در این طرح ۲۴۷ واحد صنفی ضایعاتی مورد بازرسی قرار گرفت.

علیزاده، در ادامه اظهار داشت: این طرح در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ و با رویکرد کنترل و رصد دقیق ضایعاتی ها، طی ۲۴ ساعت گذشته توسط ماموران پلیس آگاهی در شهرستان های غرب استان تهران به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی در بازدید از ۲۴۷ واحد صنفی ضایعاتی، به ۶۷ واحد اخطاریه صادر کردند و ۱۳ واحد متخلف که فعالیت مجرمانه داشتند، برابر دستور قضائی پلمب شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، ۵۶ نفر مالخر اموال مسروقه دستگیر و یک هزار و ۵۶۶ کیلوگرم سیم و کابل مسروقه نیز کشف شد.

علیزاده بیان داشت: همچنین با تلاش و رصد ماموران پلیس آگاهی، ۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه در این طرح کشف شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با تاکید بر اینکه همکاری مردم برای ایجاد امنیت پایدار و مقابله با سارقان و مالخران ضروری است، از شهروندان خواست: هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.