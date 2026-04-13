پلمب ۱۴ واحد متخلف و دستگیری ۴۰۶ مالخر در غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده،ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح عملیاتی مقابله با ضایعاتیهای متخلف در ۶ شهرستان تابعه فرماندهی انتظامی غرب استان تهران طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

علیزاده در ادامه اظهار داشت: این طرح با رویکرد کنترل و رصد واحدهای صنفی ضایعاتی توسط مأموران پلیس آگاهی به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران در جریان بازدید از ۲۳۲ واحد صنفی ضایعاتی، به ۴۹ واحد اخطاریه صادر کردند و ۱۴ واحد متخلف که دارای فعالیت مجرمانه بودند، برابر دستور قضائی پلمب شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: در این طرح، ۴۰۶ نفر مالخر اموال مسروقه دستگیر و ۸۵۰ کیلوگرم سیم و کابل مسروقه نیز کشف شد.

علیزاده خاطرنشان کرد: همچنین با تلاش و رصد مأموران پلیس آگاهی، ۶ دستگاه خودرو و ۲ دستگاه موتورسیکلت مسروقه در این عملیات کشف شد.

وی در پایان از شهروندان خواست: هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.