خبرگزاری مهر -گروه استانها: در پی حملات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به برخی مناطق استان ایلام، واحدهای مسکونی و تجاری مردم دچار تخریب شدند؛ اگرچه این رخداد خسارتهای مادی به همراه داشت، اما در عین حال، نمادی از روحیه مقاوم، همبستگی و ایستادگی مردم این دیار در برابر چالشها بود.
مردم ایلام با نگاهی به آینده و امید به روزهای روشنتر، با آرامش و هوشیاری تمام با این شرایط روبرو شدند و نشان دادند که هیچگاه در برابر سختیها تسلیم نمیشوند؛ در این شرایط، مدیریت بحران هم هوشمندانه و با حمایتهای فوری و هدفمند از آسیبدیدگان، نقشی کلیدی در حفظ ثبات، اطمینان خاطر و آرامش روانی جامعه ایفا کرد.
باید گفت گروههای ارزیاب تخصصی بلافاصله به محلهای حادثه اعزام شدند تا با دقت و سرعت، نیازهای فوری و حیاتی ساکنان را شناسایی و برآورد کنند که این ارزیابیها نه تنها نقشه راهی برای توزیع عادلانه منابع بود، بلکه نشاندهنده تعهد جدی مسئولین به حمایت از مردم در هر شرایطی است.
همزمان تلاشهای گسترده و بیوقفهای نیز برای امدادرسانی، تأمین مایحتاج اولیه مانند غذا، آب، پتو و دارو و همچنین ساماندهی وضعیت خانوادههای آسیبدیده و اسکان موقت آنها در دستور کار قرار گرفت که این اقدامات نشان داد که با همدلی، برنامهریزی دقیق و مشارکت همهجانبه، میتوان شرایط را به سرعت به حالت عادی بازگرداند و حتی از این چالشها درسهای ارزشمندی برای آینده گرفت.
پرداخت ۴۵ میلیارد تومان خسارت به آسیبدیدگان ایلام
مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز فوری ارزیابی خسارت واحدهای مسکونی و تجاری پس از حوادث اخیر خبر داد و گفت: بلافاصله پس از وقوع این حوادث، روند بررسی میدانی و ارزیابی میزان خسارات در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفت.
حبیب الله محبی اظهار کرد: تاکنون بالغ بر ۱۴ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی و تجاری در سطح استان ارزیابی شدهاند که از این تعداد، بیش از ۲۷۹ واحد به طور کامل تخریب شده یا در وضعیت غیرقابل سکونت قرار دارند.
وی تصریح کرد: برای حمایت از خانوارهای آسیبدیده، با پیگیریهای انجامشده و حمایت استاندار ایلام، اجارهبهای واحدهای مسکونی برای دورهای بین ۶ ماه تا یک سال پرداخت شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام افزود: برای واحدهای مسکونی که میزان خسارت آنها جزئی و کمتر از ۲۰ میلیون تومان بوده نیز از محل منابع بنیاد، اعتبارات لازم تأمین و به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: تا امروز در مجموع، بیش از ۴۵ میلیارد تومان بابت اجارهبها و خسارات جزئی به آسیبدیدگان پرداخت شده است.
محبی ادامه داد: برای آن دسته از افرادی که میزان خسارت وارد شده به واحدهای آنها بیش از ۲۰ میلیون تومان برآورد شده، به تازگی مصوبه هیئت دولت ابلاغ شده است و به محض تخصیص و دریافت اعتبار، این افراد نیز از خدمات و حمایتهای پیشبینیشده بهرهمند خواهند شد.
وی همچنین به اقدامات پشتیبانی و اجرایی بنیاد مسکن در جریان مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: همزمان با ارزیابی خسارات، بیش از دو ماه ماشینآلات بنیاد مسکن با ظرفیت بیش از ۴۲ دستگاه ماشین سنگین در حالت آمادهباش کامل قرار داشتند و به صورت شبانهروزی در خدمت ستاد بحران بودند؛ این خدمات شامل آواربرداری، حمل مواد غذایی، جابهجایی تجهیزات راهسازی و اجرای سایر مأموریتهای مورد نیاز در مناطق آسیبدیده بوده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام با اشاره به آغاز عملیات آواربرداری واحدهای کاملاً تخریبشده گفت: آواربرداری واحدهای صددرصد تخریبشده آغاز شده و تاکنون ۱۱ واحد با اعلام آمادگی مالکان، آواربرداری شده است.
وی افزود: بنیاد مسکن منتظر است مالکان سایر واحدهای تخریبشده، وسایل و اثاثیه ضروری خود را از محل خارج کنند تا عملیات آواربرداری برای این واحدها نیز انجام شود.
محبی تأکید کرد: پس از تکمیل مراحل آواربرداری، روند ساختوساز واحدهای آسیبدیده به زودی آغاز خواهد شد تا شرایط برای بازگشت خانوارها به زندگی عادی هرچه سریعتر فراهم شود.
اعزام ۱۸ تیم آوار برداری به مناطق خسارت دیده ایلام
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجامشده پس از وقوع جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی، اظهار کرد: بلافاصله پس از آغاز این شرایط، اکیپهای ماشینآلات بنیاد مسکن در قالب ۱۸ تیم آواربرداری به همراه ۶۴ نفر از کارشناسان این نهاد به مناطق خسارتدیده اعزام شدند.
رضا اسماعیلی افزود: این نیروها از همان ساعات ابتدایی، عملیات بررسی، ارزیابی و رسیدگی به وضعیت واحدهای آسیبدیده را در سطح شهر ایلام و همچنین شهرستانهای تابعه آغاز کردند.
وی ادامه داد: تاکنون ارزیابی بیش از ۱۴ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی انجام شده و اطلاعات مربوط به متقاضیان بهطور کامل در سامانه پایش بنیاد مسکن ثبت شده است؛ همچنین برای این افراد تشکیل پرونده انجام گرفته تا روند رسیدگی، پرداخت تسهیلات و حمایتهای لازم با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
اسماعیلی تصریح کرد: واحدهایی که بهصورت ۱۰۰ درصد تخریب شدهاند یا از سوی کارشناسان بنیاد مسکن بهعنوان واحدهای غیرقابل سکونت تشخیص داده شدهاند، مشمول دریافت حمایتهای ویژه شدهاند؛ برای این دسته از خانوارها، وام ودیعه مسکن و کمک بلاعوض اجاره در نظر گرفته شده تا بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن بخشی از مشکلات ناشی از خسارات وارده را جبران کنند.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن تأکید کرد: هدف اصلی بنیاد مسکن، تسریع در روند خدمترسانی به مردم آسیبدیده، تأمین سرپناه موقت برای خانوارها و فراهمکردن مقدمات بازسازی واحدهای خسارتدیده است.
وی در پایان گفت: تمامی اقدامات با هماهنگی و برنامهریزی لازم در حال انجام است تا خدمات بهصورت منظم و بدون وقفه به متقاضیان ارائه شود.
امید است با ادامه این روند حمایتی، پیگیریهای مستمر و همکاریهای همهجانبه، زندگی در این مناطق هرچه سریعتر به روال عادی بازگردد و مردم بتوانند با سرافرازی و امید به آیندهای روشن، به ساختن زندگی خود ادامه دهند.
