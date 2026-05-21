فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جامعه عشایری ستون فقرات تولید در بخش دامپروری استان هستند، اظهار داشت: استان ایلام میزبان بیش از ۹ هزار و ۷۳۶ خانوار عشایری با جمعیتی بالغ بر ۶۰ هزار نفر است که این قشر مولد، نزدیک به ۱۱ درصد از جمعیت کل استان را تشکیل میدهند.
مدیرکل امور عشایر استان ایلام با تأکید بر بازدهی اقتصادی این جامعه، افزود: نقش عشایر در خودکفایی و تولیدات دامی بیبدیل است؛ بهطوری که ارزش تولیدات اقتصادی این قشر سالانه بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که بخش عمدهای از این رقم حاصل تلاش در حوزه دامداری و تولید فرآوردههای دامی است.
یاسمی در خصوص دغدغههای اصلی عشایر استان گفت: با توجه به صعبالعبور بودن بخش زیادی از مناطق عشایری و تأثیر مستقیم حوادث طبیعی بر مسیرهای دسترسی، دسترسی به راههای ایمن و مناسب اصلیترین مطالبه این قشر است.
وی با اشاره به چالشهای ناشی از سیلابهای اخیر خاطرنشان کرد: با وجود خسارات گسترده به زیرساختهای جادهای، با همافزایی دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیت ماشینآلات استیجاری، تمام راههای عشایری در کوتاهترین زمان ممکن بازگشایی شد و تردد در این محورها به حالت عادی بازگشت.
مدیرکل امور عشایر استان ایلام، محورهای اصلی فعالیتهای این اداره کل در سال جاری را تشریح کرد و گفت: برنامهریزیها بر دو محور حیاتی «بهسازی و ایمنسازی جادههای دسترسی به مناطق ییلاقی» و «تأمین پایدار آب شرب و دام در مناطق صعبالعبور» متمرکز شده است.
یاسمی در پایان تصریح کرد: معتقدیم با حمایتهای مستمر و ایجاد زیرساختهای مناسب در مناطق عشایری، نه تنها میتوان اشتغال پایدار این قشر پرتلاش را تثبیت کرد، بلکه زمینه برای تقویت نقشآفرینی بیش از پیش آنان در اقتصاد استان و ارتقای امنیت غذایی کشور فراهم خواهد شد.
