تجهیز بیمارستان علیمرادیان نهاوند به دستگاه پیشرفته «اتوآنالایزر»

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد هادیان از نصب، راهاندازی و آغاز به کار دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی پیشرفته در آزمایشگاه بیمارستان آیتالله علیمرادیان خبر داد و اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح خدمات تشخیصی، دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی Biotecnica پس از طی مراحل نصب و آموزش پرسنل، در مدار بهرهبرداری قرار گرفت.
وی در خصوص ویژگیهای فنی این تجهیزات افزود: طراحی مدرن، دقت و سرعت بالا در انجام آزمایشها و صرفهجویی قابلتوجه در مصرف کیت نسبت به نمونههای مشابه، از مزایای این دستگاه است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند افزود: همچنین این سیستم با قابلیت انجام ۴۲۰ تست در ساعت همراه با ISE، توان پاسخگویی سریع به نیازهای آزمایشگاهی مراجعان و بیماران را دارد.
وی با اشاره به نوسازی تجهیزات پزشکی در این مرکز درمانی خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته تاکنون، ۱۹۱ قلم تجهیزات پزشکی پیشرفته برای بیمارستان آیتالله علیمرادیان خریداری شده است.
هادیان تصریح کرد: در بخش تجهیز آزمایشگاه و با هدف ارائه خدمات مطلوبتر به مراجعان، علاوه بر اتوآنالایزر بیوشیمی، دستگاههای دیگری نظیر «پارافین دیسپانسر»، «بلاد گاز»، «سانتریفیوژ»، «بنماری»، «الایزا ریدر» و «بلاد وارمر» نیز تهیه و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
