به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل فرزانه، پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه تور خبری هفته سلامت در بازدیداز بیمارستان امام خمینی اردبیل، به دستاوردهای یک‌ساله این دانشگاه اشاره کرد و گفت: با وجود تحریم‌ها، گام‌های مهمی برای بهبود خدمات تخصصی و کم کردن نگرانی‌های درمانی مردم برداشته‌ایم.



وی افزود: دستگاه پیشرفته پت‌اسکن، یکی از مدرن‌ترین تجهیزات پزشکی در شمال غرب کشور، با پیگیری دانشگاه تأمین و هم‌اکنون در انبار است. ارزش آن حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است و در تشخیص متاستاز سرطان، بیماری‌های قلبی و مغزی نقش کلیدی دارد. مکان نصب آن آماده می‌شود و به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.



فرزانه گفت: دستگاه اندوسونوگرافی (EUS) برای نخستین بار در استان، در بیمارستان امام خمینی نصب می‌شود و بیماران دیگر نیاز به اعزام به تهران ندارند. آموزش تیم مربوطه انجام شده و از خرداد خدمات‌دهی آغاز می‌شود.



فرزانه تأکید کرد: امکانات فقط محدود به مرکز استان نیست. رادیولوژی دیجیتال برای کوثر و نمین تهیه شده، رادیولوژی بیمارستان علوی به دیجیتال تبدیل شده، و تجهیزات بیمارستان پارس‌آباد نیز به‌روز شده است. همچنین نوسازی تخت‌ها، مانیتورینگ‌ها و دستگاه‌های الکتروشوک در همه مراکز درمانی استان در حال انجام است.