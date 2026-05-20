۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

تأمین «پت‌اسکن» برای اردبیل؛ نوسازی تجهیزات پزشکی در شهرستان‌ها

اردبیل-معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از تأمین پت‌اسکن ۵۰۰ میلیارد تومانی، اولین دستگاه اندوسونوگرافی و نوسازی گسترده تجهیزات پزشکی در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل فرزانه، پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه تور خبری هفته سلامت در بازدیداز بیمارستان امام خمینی اردبیل، به دستاوردهای یک‌ساله این دانشگاه اشاره کرد و گفت: با وجود تحریم‌ها، گام‌های مهمی برای بهبود خدمات تخصصی و کم کردن نگرانی‌های درمانی مردم برداشته‌ایم.

وی افزود: دستگاه پیشرفته پت‌اسکن، یکی از مدرن‌ترین تجهیزات پزشکی در شمال غرب کشور، با پیگیری دانشگاه تأمین و هم‌اکنون در انبار است. ارزش آن حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است و در تشخیص متاستاز سرطان، بیماری‌های قلبی و مغزی نقش کلیدی دارد. مکان نصب آن آماده می‌شود و به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.

فرزانه گفت: دستگاه اندوسونوگرافی (EUS) برای نخستین بار در استان، در بیمارستان امام خمینی نصب می‌شود و بیماران دیگر نیاز به اعزام به تهران ندارند. آموزش تیم مربوطه انجام شده و از خرداد خدمات‌دهی آغاز می‌شود.

فرزانه تأکید کرد: امکانات فقط محدود به مرکز استان نیست. رادیولوژی دیجیتال برای کوثر و نمین تهیه شده، رادیولوژی بیمارستان علوی به دیجیتال تبدیل شده، و تجهیزات بیمارستان پارس‌آباد نیز به‌روز شده است. همچنین نوسازی تخت‌ها، مانیتورینگ‌ها و دستگاه‌های الکتروشوک در همه مراکز درمانی استان در حال انجام است.

کد مطلب 6835984

