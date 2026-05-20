به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد داورنیا در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت هفته سلامت، گردهمایی با حضور اصحاب محترم رسانه، خبرگزاری‌های و مدیران محترم صدا و سیما برگزار شد و پیش از آغاز این گردهمایی، مدیران همراه با همکاران روابط‌عمومی دانشگاه، از پروژه‌های مهم دانشگاه بازدید کردند.

وی افزود: یکی از پروژه‌های کلیدی، بیمارستان مرحوم نجف‌زاده واقع در منطقه فاطمی بود. در بازدید سال قبل، این بیمارستان در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی به‌عنوان سازمان مجری قرار داشت؛ اما از سال گذشته تحویل گرفته شد و عملیات اجرایی آن با سرعت بیشتری دنبال شد. در حال حاضر، پیشرفت فیزیکی این بیمارستان به ۳۳ درصد رسیده است. از سوی دیگر، پروژه مهم بیمارستان سینا با وجود پیشرفت کمتر (به‌دلیل اولویت‌بندی تخصیص منابع به بیمارستان مرحوم نجف‌زاده) مجدداً فعال شده است.

راه اندازی سامانه‌های هایتک با فناوری برترتصویربرداری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: در کنار پروژه‌های زیرساختی درمانی، تجهیزات قابل توجهی به بیمارستان‌ها تزریق شده است. مهم‌ترین بخش این تجهیزات سامانه‌های هایتک با فناوری برتر تصویربرداری است که به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد. علاوه بر دستگاه ام‌آرآی، دستگاه پی‌اسکن نیز امسال در بیمارستان امام مستقر می‌شود.

وی افزود: در حوزه پروژه‌های زیرساختی آموزشی، کتابخانه سایت پردیس راه‌اندازی شده است (شرایط آن در سال قبل مشاهده شد). پروژه متوقف‌شده پیراپزشکی مجدداً فعال شد، فونداسیون خوابگاه ۴۰۰ نفری ریخته شده و عملیات آن امسال آغاز می‌شود.

داورنیا ادامه داد: علاوه بر خدمات یادشده، همکاران ما در طول جنگ تحمیلی، رویدادهای دوازده سال گذشته و شرایط گوناگون به‌ویژه حوادث ناگوار دی‌ماه، با تمام توان در خدمت مردم استان بودند و کوشیدند خدمات را به بهترین نحو ارائه دهند تا رضایت نسبی (هرچند نه کامل) فراهم آید.