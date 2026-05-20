  1. سلامت
  2. درمان
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۷

ذخیره ۹ ماهه دارویی در کشور؛ ترکیه مسیر پایدار تأمین دارو شد

ذخیره ۹ ماهه دارویی در کشور؛ ترکیه مسیر پایدار تأمین دارو شد

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه ترکیه اصلی‌ترین شریک دارویی ایران است، گفت: به‌طور متوسط کشور حدود ۹ ماه ذخیره دارویی در اختیار دارد.

محمدمهدی مجاهدیان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تأمین دارو پس از جنگ اخیر، از وجود ذخایر استراتژیک ۶ ماهه دارو در کشور خبر داد و گفت: با وجود اختلال در واردات مواد اولیه و دارو، فعلاً کمبود جدی در کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه وقایع اخیر و شرایط جنگی بر روند تأمین دارو تأثیر گذاشته است، اظهار کرد: بحث تأمین ارز، انتقال ارز، واردات دارو و مواد اولیه از خارج کشور و همچنین آسیب‌هایی که به برخی صنایع زیرساختی و پتروشیمی وارد شد، باعث ایجاد اختلال در روند تأمین دارو شده است.

مجاهدیان افزود: اگر ذخایر استراتژیک کشور وجود نداشت، میانگین موجودی دارویی کشور شاید به کمتر از یک ماه می‌رسید، اما با تدابیری که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از قبل برای شرایط جنگی پیش‌بینی کرده بودند، اکنون حدود ۶ ماه ذخیره استراتژیک دارو در کشور وجود دارد.

ذخیره ۹ ماهه دارویی در کشور

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: علاوه بر ذخیره ۶ ماهه استراتژیک، حدود یک ماه موجودی در شرکت‌های پخش و یک ماه نیز در کارخانه‌ها وجود دارد؛ بنابراین به‌طور متوسط کشور حدود ۹ ماه ذخیره دارویی در اختیار دارد و وضعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی در مقایسه با بخش خصوصی بهتر است، زیرا خدمات‌رسانی مستقیم به مردم در بیمارستان‌ها در اولویت قرار دارد.

ذخیره ۹ ماهه دارویی در کشور؛ ترکیه مسیر پایدار تأمین دارو شد

مجاهدیان با اشاره به تجربه خرید تجمیعی دارو در دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجموعه‌هایی مانند «مدد» خرید راهبردی دارو را برای ۲۱ داروخانه دانشگاهی انجام می‌دهند و همین خرید تجمیعی باعث شده حتی دو ماه بیشتر از میانگین کشور موجودی دارویی داشته باشیم و میانگین هزینه دارو و تجهیزات پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی حدود ۲۸ درصد هزینه‌های دانشگاه‌هاست، اما ما در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران این رقم را به ۲۲ درصد کاهش داده‌ایم؛ یعنی حدود ۶ درصد صرفه‌جویی هزینه‌ای داشته‌ایم.

جابه‌جایی دارو بین بیمارستان‌ها

وی، یکی دیگر از مزیت‌های خرید تجمیعی را امکان جابه‌جایی سریع اقلام دارویی بین مراکز درمانی عنوان کرد و گفت: اگر یک بیمارستان با کمبود دارو مواجه شود، بلافاصله نیاز آن از بیمارستان دیگر تأمین و جایگزین می‌شود.

ترکیه؛ اصلی‌ترین مسیر همکاری دارویی با ایران

مجاهدیان درباره همکاری کشورهای همسایه برای تأمین دارو اظهار کرد: کشورهای همسایه تمایل به همکاری دارند، اما شرایطی که دشمنان ایجاد کرده‌اند، کار را دشوار کرده است و در حال حاضر تنها کشوری که همکاری خوبی با ایران دارد، ترکیه است و بیشترین واردات مواد اولیه و دارویی ما از این کشور انجام می‌شود.

کد مطلب 6832806
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ارزان ترین مسیر

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها