ذخیره ۹ ماهه دارویی در کشور؛ ترکیه مسیر پایدار تأمین دارو شد

محمدمهدی مجاهدیان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تأمین دارو پس از جنگ اخیر، از وجود ذخایر استراتژیک ۶ ماهه دارو در کشور خبر داد و گفت: با وجود اختلال در واردات مواد اولیه و دارو، فعلاً کمبود جدی در کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه وقایع اخیر و شرایط جنگی بر روند تأمین دارو تأثیر گذاشته است، اظهار کرد: بحث تأمین ارز، انتقال ارز، واردات دارو و مواد اولیه از خارج کشور و همچنین آسیب‌هایی که به برخی صنایع زیرساختی و پتروشیمی وارد شد، باعث ایجاد اختلال در روند تأمین دارو شده است.

مجاهدیان افزود: اگر ذخایر استراتژیک کشور وجود نداشت، میانگین موجودی دارویی کشور شاید به کمتر از یک ماه می‌رسید، اما با تدابیری که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از قبل برای شرایط جنگی پیش‌بینی کرده بودند، اکنون حدود ۶ ماه ذخیره استراتژیک دارو در کشور وجود دارد.

ذخیره ۹ ماهه دارویی در کشور

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: علاوه بر ذخیره ۶ ماهه استراتژیک، حدود یک ماه موجودی در شرکت‌های پخش و یک ماه نیز در کارخانه‌ها وجود دارد؛ بنابراین به‌طور متوسط کشور حدود ۹ ماه ذخیره دارویی در اختیار دارد و وضعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی در مقایسه با بخش خصوصی بهتر است، زیرا خدمات‌رسانی مستقیم به مردم در بیمارستان‌ها در اولویت قرار دارد.

مجاهدیان با اشاره به تجربه خرید تجمیعی دارو در دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجموعه‌هایی مانند «مدد» خرید راهبردی دارو را برای ۲۱ داروخانه دانشگاهی انجام می‌دهند و همین خرید تجمیعی باعث شده حتی دو ماه بیشتر از میانگین کشور موجودی دارویی داشته باشیم و میانگین هزینه دارو و تجهیزات پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی حدود ۲۸ درصد هزینه‌های دانشگاه‌هاست، اما ما در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران این رقم را به ۲۲ درصد کاهش داده‌ایم؛ یعنی حدود ۶ درصد صرفه‌جویی هزینه‌ای داشته‌ایم.

جابه‌جایی دارو بین بیمارستان‌ها

وی، یکی دیگر از مزیت‌های خرید تجمیعی را امکان جابه‌جایی سریع اقلام دارویی بین مراکز درمانی عنوان کرد و گفت: اگر یک بیمارستان با کمبود دارو مواجه شود، بلافاصله نیاز آن از بیمارستان دیگر تأمین و جایگزین می‌شود.

ترکیه؛ اصلی‌ترین مسیر همکاری دارویی با ایران

مجاهدیان درباره همکاری کشورهای همسایه برای تأمین دارو اظهار کرد: کشورهای همسایه تمایل به همکاری دارند، اما شرایطی که دشمنان ایجاد کرده‌اند، کار را دشوار کرده است و در حال حاضر تنها کشوری که همکاری خوبی با ایران دارد، ترکیه است و بیشترین واردات مواد اولیه و دارویی ما از این کشور انجام می‌شود.