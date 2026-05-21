تاکید دادستان بر رفع مشکلات تامین آب و چالش های مرغداران کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، در نشست بررسی مسائل و دغدغه‌های فعالان حوزه دام و طیور استان کرمان با اشاره به نقش مهم تولیدکنندگان در امنیت غذایی جامعه گفت: در این نشست، موانع موجود بر سر راه تولید از جمله کمبود آب مورد نیاز واحدهای تولیدی و برخی چالش‌ها و فرآیندهای اداری دست‌ و پاگیر که روند فعالیت مرغداران را با کندی مواجه کرده است، بررسی شد.

وی افزود: هرگونه مانع اداری یا کمبود زیرساختی که موجب کاهش بهره‌وری در بخش دام و طیور شود، می‌تواند به اخلال در تأمین ارزاق عمومی منجر شود؛ لذا دستگاه قضایی با رویکرد پیشگیرانه و حمایتی، پیگیری رفع این موانع را در دستور کار خود قرار داده است.

دادستان کرمان تصریح کرد: مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ذیربط با هماهنگی یکدیگر نسبت به رفع دغدغه‌های مرغداران در حوزه تأمین آب و تسهیل امور اداری اقدامات لازم را انجام دهند تا از توقف یا کاهش تولید در این واحدها جلوگیری به عمل آید.

بخشی، تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید، از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان کرمان است و این مجموعه در تعامل با دستگاه‌های متولی، تا حصول نتیجه نهایی و برطرف شدن کامل مشکلات مطرح شده، پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.