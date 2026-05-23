به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات در توزیع عادلانه سوخت، همکاری برخی مالکان پمپ بنزین ها با قاچاقچیان سوخت و ایجاد نارضایتی عمومی، دستورات قضایی لازم جهت برخورد قاطع با این تخلفات به نیروهای امنیتی و انتظامی صادر شد.

وی افزود: این افراد با سوءاستفاده از جایگاه خود، ضمن عدم رعایت تکالیف قانونی و اخلاقی، در روند توزیع سوخت اخلال ایجاد کرده و با فراهم‌سازی بسترهای قاچاق، موجب نارضایتی مردم و ایجاد چالش در شرایط فعلی کشور شده بودند که در نهایت با رصد دقیق اطلاعاتی و عملیات دستگاه‌های ذی‌ربط، بازداشت شدند.

دادستان مرکز استان کرمان با تأکید بر اینکه اخلال در نظام اقتصادی کشور خط قرمز دستگاه قضایی است، تصریح کرد: در شرایط فعلی، هرگونه اقدام برای اخلال در توزیع سوخت، خیانت به کشور و مردم محسوب می‌شود و به موجب قانون، اقدام افرادی که موجب اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی شود، می‌تواند مجازات حبس از ۵ تا ۲۰ سال و مصادره اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است را به همراه داشته باشد.

بخشی، افزود: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان و اخلالگران نظام اقتصادی هیچ‌ گونه اغماضی نخواهد داشت و پرونده این افراد با قید فوریت در مراجع قضایی رسیدگی شده و اشد مجازات قانونی در انتظار متهمان خواهد بود.