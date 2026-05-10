  1. استانها
  2. کرمان
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۶

بخشی: تأمین پایدار دارو در استان کرمان با جدیت دنبال می شود

بخشی: تأمین پایدار دارو در استان کرمان با جدیت دنبال می شود

کرمان- دادستان کرمان گفت: تأمین پایدار دارو و رفع موانع موجود در حوزه خدمات دارویی استان کرمان، از موضوعات مهم مرتبط با حقوق عامه است که باید با جدیت دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، در نشست با رئیس انجمن داروسازان ایران، با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مسائل حوزه سلامت اظهار کرد: مشکلات داروخانه‌های بخش خصوصی و کمبود برخی داروها در سطح استان کرمان، نیازمند بررسی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای رفع موانع موجود است.

وی افزود: دسترسی مردم به دارو، به‌ویژه داروهای ضروری، از مهم‌ترین مطالبات عمومی در حوزه سلامت به شمار می‌رود و لازم است همه دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای تأمین نیازهای دارویی و پشتیبانی از چرخه توزیع و عرضه دارو، ایفای مسئولیت کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی، موضوعات مرتبط با کمبود دارو و مسائل داروخانه‌های بخش خصوصی را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد و از اقدامات قانونی در جهت رفع مشکلات این بخش حمایت می‌کند.

کد مطلب 6825921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها