بخشی: تأمین پایدار دارو در استان کرمان با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، در نشست با رئیس انجمن داروسازان ایران، با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مسائل حوزه سلامت اظهار کرد: مشکلات داروخانههای بخش خصوصی و کمبود برخی داروها در سطح استان کرمان، نیازمند بررسی دقیق، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای رفع موانع موجود است.
وی افزود: دسترسی مردم به دارو، بهویژه داروهای ضروری، از مهمترین مطالبات عمومی در حوزه سلامت به شمار میرود و لازم است همه دستگاههای ذیربط در راستای تأمین نیازهای دارویی و پشتیبانی از چرخه توزیع و عرضه دارو، ایفای مسئولیت کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی، موضوعات مرتبط با کمبود دارو و مسائل داروخانههای بخش خصوصی را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد و از اقدامات قانونی در جهت رفع مشکلات این بخش حمایت میکند.
نظر شما