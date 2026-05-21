دستور دادستانی تهران برای بازنگری در قیمت کودهای شیمیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی تهران در مکاتبه با دبیر کارگروه امنیت غذایی و نتظیم بازار محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تذکر افزایش چند برابری قیمت کودهای شیمیایی، نسبت به بازنگری در قیمت گذاری این محصولات از طریق مراجع صالح دستورات لازم را صادر کرد.

علی صالحی، دادستان تهران با اشاره به اهمیت راهبردی تأمین امنیت غذایی آحاد جامعه و تأثیر مستقیم قیمت کودهای شیمیایی در قیمت تمام شده محصولات کشاورزی، اظهار کرد: با توجه به افزایش چند برابری قیمت کودهای شیمیایی در کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار محصولات غذایی، که به نوبه‌ی خود افزایش قیمت محصولات غذایی را به همراه خواهد داشت؛ دادستانی تهران به موضوع ورود و در مکاتبه با مرجع مورد نظر، دستور لازم برای بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم مناسب را صادر کرد.