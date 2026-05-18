استفاده از ظرفیت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور در دیدار با رضا افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در دفتر دادستانی کل کشور، با تسلیت سالروز شهادت امام جواد(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله رئیسی و همراهانش، گفت: در تاریخ تشیع روایات بسیاری از ائمه نقل شده است، اما یکی از زنده‌ترین و پویاترین منابع در این زمینه «کتاب انسان ۲۵۰ ساله» رهبر شهید انقلاب اسلامی است، در این کتاب به نقش مهم امام جواد(ع) در آشکار کردن چهره تزویر مأمون اشاره شده است.

وی افزود: امام جواد (ع) برای نخستین بار «بحث آزاداندیشی» را مطرح کردند و این موضوع به یکی از میراث‌های مهم اسلام برای رشد جامعه و مقابله با جهل و نادانی تبدیل شده است.

دادستان کل کشور با اشاره به ظرفیت این رویکرد در حوزه مدیریت منابع طبیعی تصریح کرد: می‌توان از همین نگاه آزاداندیشی در مدیریت طبیعت نیز بهره برد؛ این‌که چگونه از طبیعت محافظت کنیم و چگونه مردم به‌ویژه جوانان را در این مسیر مشارکت دهیم؟

وی ادامه داد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در ابلاغ‌های خود بر استفاده از جوانان صالح، فاضل و انقلابی تأکید کرده‌اند، مدیران نظام اسلامی نیز باید از ظرفیت جوانان در عرصه‌های مختلف استفاده کنند. نظام اسلامی در تربیت نیروی انسانی موفق بوده و کادرسازی که مورد تأکید رهبر شهید انقلاب است، از اهمیت زیادی برخوردار است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد با اشاره به شرایط اقلیمی کشور گفت: ایران اگرچه در زمره کشورهای نیمه‌خشک قرار دارد، اما از ثروت‌های طبیعی فراوانی برخوردار است که باید با برنامه‌ریزی مناسب از آنها بهره‌برداری صحیح شود.

وی همچنین بر توجه به اجرای صحیح احکام صادره و دقت در تنظیم قراردادها تأکید کرد و افزود: توجه به این مسائل می‌تواند از بروز مشکلات قضایی در آینده جلوگیری کند. دادستانی کل کشور نیز در این مسیر با سازمان منابع طبیعی همکاری خواهد داشت و معاونت حقوق عامه نیز در تعامل با این سازمان قرار دارد.

دادستان کل کشور با اشاره به بارندگی‌های مناسب امسال اظهار کرد: به لطف الهی بارندگی‌ها وضعیت مطلوبی داشته و تولید گندم و مواد غذایی نیز نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، بنابراین همه ما به عنوان امانتدار باید از طبیعت به خوبی حفاظت کنیم.

پیام رهبر معظم انقلاب برای کاشت نهال امید، دلگرم کننده بود

در ادامه این دیدار، رضا افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه جهادی سرو ایران گفت: سازمان منابع طبیعی از آغاز جنگ تحمیلی سوم و به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، شهدای میناب، شهدای ناوچه دنا، شهدای سازمان منابع طبیعی و ... تاکنون ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار اصله درخت در سراسر کشور توزیع و کاشته شده است.

وی افزود: در روز طبیعت و با پیام دلگرم‌کننده رهبر معظم انقلاب اسلامی، کاشت «نهال امید» در قالب پویش سرو ایران ادامه پیدا کرد.

افلاطونی همچنین از حضور دادستان کل کشور در مراسم روز درختکاری و کاشت نهال قدردانی کرد و گفت: کاشت نهال امید یکی از اموری است که این روزها حال مردم را خوب می‌کند، در همین راستا با برپایی موکب شهدای سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور در میدان انقلاب تهران، نهال‌های متنوعی توزیع شد که با استقبال خوب مردم روبرو شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش به حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به این سازمان و شهادت جمعی از همکاران در جنگ رمضان اشاره کرد و افزود با سازماندهی مجدد و تمهیدات لازم، هیچ کاری تعطیل نشد و خدمات سازمان بدون وقفه دنبال شد.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های دادستانی از ماموریت‌های سازمان منابع طبیعی افزود: یکی از تکالیف سازمان در برنامه هفتم اجرای طرح جنگلداری نوین است، در این طرح همه جنبه‌های حفاظتی و احیایی جنگل‌های هیرکانی منطبق بر مفاد ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور دیده شده است.

رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین با اشاره به اثربخشی آبخیزداری در کنترل فرسایش خاک گفت: در بارندگی‌های اخیر اثربخشی سازه‌ها و اقدامات آبخیزداری در کنترل سیلاب‌ها و فرسایش خاک مشهود بود.