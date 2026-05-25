رفع تعهد ارزی بیش از ۵ میلیارد یورو با پیگیری دستگاه قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مقابله با تخلفات ارزی اظهار کرد: به دستور ریاست قوه قضاییه، هیئت ویژه‌ای در قوه قضاییه به منظور پیگیری مسائل ارزی و رفع تعهدات تشکیل شد که جلسات آن به‌صورت مستمر به ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تعدادی از مسئولان عالی قوه قضائیه و مدیران دستگاه‌های متولی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این هیئت، پرونده افرادی که تعهدات ارزی آنها منقضی شده و نسبت به بازگرداندن ارز اقدام نکرده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته و از این افراد خواسته شده نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه براساس گزارش‌های ارائه شده از سوی مسئولان بانک مرکزی از زمان تشکیل این هیئت با پیگیری‌های قضایی تاکنون بیش از ۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی انجام شده است و بیش از ۲۰ میلیارد یورو تعیین تکلیف گردید که انجام این اقدام در مدت‌زمان کوتاه، حاصل تدبیر ریاست قوه قضاییه و تلاش مجموعه قضایی بوده است.

صالحی افزود: همچنین مقرر شد هیئتی تخصصی در بانک مرکزی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و به ریاست معاونت حقوقی بانک مرکزی تشکیل شود تا پاسخ استعلامات قضایی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.