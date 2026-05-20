۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۹

دستور دادستان تهران به شبکه بانکی پایتخت

دادستان تهران، به شبکه بانکی پایتخت دستور داد تسهیلات حمایت از واحدهای آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی اخیر، طبق ضوابط و مقررات موجود، حداکثر ظرف یک ماه به افراد واجد شرایط پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، با اشاره به وصول گزارش‌های مردمی مبنی بر عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و هیئت خبرگان بانکی درخصوص پرداخت تسهیلات حمایتی به اماکن و واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم، گفت: با توجه به عدم اجرای مصوبات ستاد از سوی تعدادی از بانک‌های عامل، دادستانی تهران به موضوع ورود و با صدور بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تهران اعلام کرد: مصوبات مورد نظر برای تمامی بانک‌های عامل لازم‌الاتباع بوده و بر ضوابط و دستورالعمل‌های بانکی اولویت دارد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این بخشنامه تمامی مدیران بانکی مکلف شدند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور مصوبات، آن را به طور کامل اجرا کنند.

صالحی افزود: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و هیئت خبرگان بانکی، امکان اعمال حداکثری اختیارات مدیران بانکی در اعطای تسهیلات حمایتی برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم را فراهم کرده است.

کد مطلب 6835433
حبیب احسنی پور

