بازداشت بیش از ۱۳ متهم ارزی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از بازداشت بیش از ۱۳ نفر در پروندههای مربوط به رفع تعهدات ارزی خبر داد و گفت: با پیگیریهای قضایی صورتگرفته، بخش قابلتوجهی از مطالبات ارزی وصول شده است.
صالحی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور اظهار کرد: دشمن علاوه بر جنگ نظامی، جنگ اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به دنبال ایجاد نارضایتی در جامعه است از این رو دستگاه قضایی وظیفه دارد با ورود جدیتر، از حقوق مردم و ثبات اقتصادی کشور صیانت کند.
به گفته این مقام قضایی، برای افرادی که با وجود اعطای مهلت قانونی نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکردهاند، پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به این پروندهها در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران ادامه دارد.
دادستان تهران تأکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان حوزه ارزی هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت و برخوردها با سرعت و قاطعیت انجام میشود.
وی در ادامه هشدار داد: افرادی که نسبت به رفع تعهدات ارزی منقضی شده خود اقدام نکردهاند یا در حوزه تراستیها مرتکب تخلف شدهاند، بدانند دستگاه قضایی در این زمینه هیچگونه مماشات و تعارفی ندارد و برخوردها با سرعت، قاطعیت و در چارچوب قانون انجام خواهد شد.
