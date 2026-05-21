به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد صابری تولایی صبح پنجشنبه در گردهمایی مادران و جریانشناسی جنگ فرهنگی با بیان اینکه جنگ صرفاً یک اتفاق مقطعی نیست، اظهار کرد: جنگ یک جریان است و در تمام تاریخ همواره با بشر همراه بوده است.
وی با اشاره به جنگهای متعدد در طول تاریخ بشر، گفت: در جریان این جنگها افراد زیادی کشته شدند و امروز نیز شکلهای جدیدی از جنگ علیه سرمایههای ملتها در جریان است.
به گفته حجتالاسلام صابری تولایی، جنگ علیه سرمایههاست و هر جا سرمایهای مانند منابع طبیعی احساس شود، مورد حمله قرار میگیرد، چنانکه در جنگهای اخیر، نفت از مهمترین اهداف دشمن بوده است.
جامعهشناس و پژوهشگر حوزه خانواد با تأکید بر اینکه سرمایه نیروی انسانی نیز از اهداف اصلی هجوم در جنگها به شمار میرود، افزود: نیروی انسانی و جمعیت از مهمترین متغیرهای قدرت هستند و دشمن برای جلوگیری از تولید سرمایه، برنامهای دارد که میکوشد آن را در چهار مرحله عملیاتی کند.
وی سرمایههای اجتماعی را از دیگر اهداف دشمن برشمرد و گفت: دشمن با القای ناامیدی، درصدد اجرای نقشه خود در این حوزه است.
حجتالاسلام صابری تولایی با تأکید بر اهمیت وحدت اجتماعی، افزود: امروز به برکت خون رهبری و شهدا، انسجام خوبی در جامعه شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه هویت یکی از سرمایههای اجتماعی بوده که در سه عرصه ملی، مذهبی و جنسیتی مورد تعرض دشمن قرار گرفته است، گفت: همچنین عفت عمومی از دیگر سرمایههای اجتماعی بوده که تنها به حجاب خلاصه نمیشود، بلکه ادبیات گفتاری و رفتار را دربر میگیرد و دشمن در این زمینه هم رسوخ کرده است.
حجتالاسلام صابری تولایی عقلانیت و سرمایههای معنوی را از دیگر حوزههای مورد حمله دش۷من دانست و تأکید کرد: سرمایه راهبردی و ایمان از جمله مؤلفههای مهم جامعهاند که امروز هدف قرار گرفتهاند.
