به گزارش خبرگزاری مهر از بانک مرکزی، مهدی صحابی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی اظهار کرد: بانک‌های منتخب در راستای اجرای بسته حمایت از صنایع از ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، تسهیلات یک‌هزار و ۷۶ همتی به تعداد ۲۵ هزار و ۵۴۸ فقره برای حمایت از تولیدکنندگان متاثر از سیاست ارزی جدید دولت پرداخت کردند که این عملکرد فراتر از سقف مصوب (۷۰۰ همت) برای مشمولین بوده است.

صحابی، با اشاره به عملکرد فراتر از سقف مصوب شبکه بانکی در پرداخت این تسهیلات افزود: بر اساس آخرین آمار اخذ شده از سامانه سمات از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ لغایت ۱۴۰۵/۲/۱۴، تعداد ۲۱ هزار و ۷۲۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۸.۸۴۲.۷۳۸ میلیارد ریال به شرکت‌های مشمول معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعداد ۳ هزار و ۸۱۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۱.۹۲۵.۳۴۶ میلیارد ریال به شرکت‌های معرفی شده وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شده که میزان عملکرد، نشان از همراهی حداکثری بانک‌های منتخب در اجرای بسته حمایت از صنایع است.