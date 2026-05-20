به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، نشست کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی با جمعی از مدیران بانک مرکزی، با حضور امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی، فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس، مهدی صحابی، مدیرکل عملیات اعتباری بانک مرکزی، مهرزاد ذاکری، مدیرکل امور مجلس و دولت و مسعود جمشیدی، مدیر اداره ارتباط با مجلس و لوایح دولت با موضوع بررسی عملکرد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و همچنین نحوه ابلاغ و تخصیص این تسهیلات به بانک‌های عامل در محل بانک مرکزی برگزار شد.

در این نشست، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ضمن ارائه گزارش عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال گذشته، نحوه پرداخت این تسهیلات در سال ۱۴۰۵ و تدابیر بانک مرکزی برای کاهش مدت زمان انتظار دریافت این تسهیلات را تشریح کرد.

گفتنی است، در این نشست دکتر بانکی‌پور ضمن اعلام تشکر و قدردانی از بانک مرکزی در عملکرد پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۴ بر ادامه همین روند در سال ۱۴۰۵ تاکید کرد.

