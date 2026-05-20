  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

میزان و نحوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری بررسی شد

میزان و نحوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری بررسی شد

در نشست کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی با جمعی از مدیران بانک مرکزی، میزان و نحوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، نشست کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی با جمعی از مدیران بانک مرکزی، با حضور امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی، فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس، مهدی صحابی، مدیرکل عملیات اعتباری بانک مرکزی، مهرزاد ذاکری، مدیرکل امور مجلس و دولت و مسعود جمشیدی، مدیر اداره ارتباط با مجلس و لوایح دولت با موضوع بررسی عملکرد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و همچنین نحوه ابلاغ و تخصیص این تسهیلات به بانک‌های عامل در محل بانک مرکزی برگزار شد.

در این نشست، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ضمن ارائه گزارش عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال گذشته، نحوه پرداخت این تسهیلات در سال ۱۴۰۵ و تدابیر بانک مرکزی برای کاهش مدت زمان انتظار دریافت این تسهیلات را تشریح کرد.

گفتنی است، در این نشست دکتر بانکی‌پور ضمن اعلام تشکر و قدردانی از بانک مرکزی در عملکرد پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۴ بر ادامه همین روند در سال ۱۴۰۵ تاکید کرد.

نشست برگزار شد.

    کد مطلب 6836046
    علی فروزانفر

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها