فاطمه حاج علی عسگری در حاشیه سفر به کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با عنایت به افزایش روزافزون تقاضای خدمات انتقال خون و ضرورت ارتقای کیفیت و کمیت خدمات در سطح استان اصفهان، به منظور دستیابی به اهداف عملیاتی و کاهش فشار کاری بر سرمایههای انسانی، اقدامات راهبردی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ابراز کرد: در راستای متناسبسازی ساختار تشکیلاتی با حجم فعالیتهای جاری و پیشبینی توسعه مراکز خونگیری، فرآیند بازنگری نمودار سازمانی آغاز شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون ایران تصریح کرد: هدف از این بازنگری، احصای دقیق نیازهای عملیاتی و تعریف پستهای جدید متناسب با استانداردهای نوین شبکه خونرسانی است تا از این طریق، بستر لازم برای توزیع بهینه منابع انسانی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود نیروی تخصصی در بخشهای عملیاتی و پشتیبانی، پیگیریهای مستمر جهت اخذ مجوزهای استخدامی از مراجع ذیصلاح در حال انجام است.
حاج علی عسگری گفت: هدف نهایی، جایگزینی نیروهای بازنشسته و تکمیل کادر تخصصی لازم برای حفظ تداوم خدمترسانی بدون وقفه به مراکز درمانی استان است.
وی افزود: اهمیت حیاتیِ تخصص و تجربه همکاران در حوزه انتقال خون، بر هیچکس پوشیده نیست از این رو برنامهریزیهای لازم جهت بهبود وضعیت پرداختهای پرسنلی، استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای بهرهوری، و ارتقای بستههای تشویقی و رفاهی جهت «نگهداشت نیروی انسانی» در دست تدوین و اجرا است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون ایران افزود: این اقدامات با هدف ایجاد امنیت شغلی، افزایش انگیزه و جلوگیری از فرسودگی شغلی همکاران سختکوش سازمان انتقال خون در حال پیگیری است.
