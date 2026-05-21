۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

حجت‌الاسلام حسینی: «رسانه مقاومتی» راه مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن است

سنندج- رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به جنگ رسانه‌ای استکبار جهانی، بر ضرورت شکل‌گیری و تقویت رسانه مقاومتی برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسین حسینی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت هفته روابط عمومی و تجلیل از روابط عمومی‌های دستگاه قضایی استان، بر نقش مهم این حوزه در ارتباط میان مردم و دستگاه قضایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «روابط عمومی باید حلقه اتصال میان دستگاه قضایی و مردم باشد»، اظهار کرد: این واحدها علاوه بر انعکاس دقیق اخبار و عملکرد مجموعه، باید دغدغه‌ها و مطالبات مردم را نیز به مسئولان منتقل کنند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: در حوزه رسانه همانند عرصه‌های نظامی و اقتصادی، لازم است با شکل‌دهی به یک «رسانه مقاومتی» در برابر ابررسانه‌های استکباری ایستادگی کرد و نقشه‌های دشمن را خنثی نمود.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به ضرورت رعایت اصول حرفه‌ای در اطلاع‌رسانی گفت: روابط عمومی‌های دستگاه قضایی باید با اخلاص، دقت و رعایت اصول فنی، در جهت جلب رضایت الهی و ارتقای رضایتمندی مردم حرکت کنند.

لزوم حفظ وحدت و انسجام میان نهادهای مختلف کشور

وی با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام در میان نهادهای مختلف کشور تصریح کرد: حفظ هماهنگی میان دستگاه‌های قضایی، اجرایی و تقنینی همواره مورد تأکید امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و مسئولان عالی قوه قضاییه بوده و روابط عمومی‌ها در تحقق این انسجام نقش کلیدی دارند.

رئیس کل دادگستری کردستان ادامه داد: انتشار اخبار در دستگاه قضایی باید مبتنی بر سیاست‌های کلان قوه قضاییه، از جمله مفاد سند تحول و تعالی و برنامه‌های عملیاتی سالانه باشد.

وی با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمن خاطرنشان کرد: یکی از ابزارهای اصلی استکبار جهانی، رسانه است و روابط عمومی‌ها باید با تکیه بر «رسانه مقاومتی» در برابر این جنگ ترکیبی نقش‌آفرینی کنند.

حجت‌الاسلام حسینی همچنین بر ضرورت تسلط همزمان مسئولان روابط عمومی بر مسائل تخصصی سازمانی و تحولات روز تأکید کرد و گفت: این اشراف، لازمه تولید محتوای دقیق، حرفه‌ای و اثرگذار است.

در پایان این مراسم، رئیس کل دادگستری استان کردستان با اهدای لوح تقدیر از مدیران روابط عمومی دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه در استان تجلیل کرد.

