۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

وقوع زمین‌لرزه ۴.۶ ریشتری در درگهان قشم

بندرعباس- زمین‌لرزه ۴.۶ ریشتری درگهان در هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه، زمین لرزه‌ای نسبتا شدید نقاطی از استان هرمزگان را لرزاند.

این زمین‌لرزه ساعت ۱۳:۲۶ و ۲۸ ثانیه در حوالی شهر درگهان به ثبت رسیده است.

بر اساس داده‌های مرکز لرزه‌نگاری کشوری، کانون این زلزله در عمق ۲۰ کیلومتری زمین، با مختصات طول جغرافیایی ۵۵.۹۷ درجه شرقی و عرض جغرافیایی ۲۷.۱۸ درجه شمالی تعیین شده است.

نزدیک‌ترین مناطق مسکونی به کانون زمین‌لرزه به ترتیب شهر درگهان در فاصله ۲۵ کیلومتری، بندرعباس مرکز استان در فاصله ۳۰ کیلومتری و شهر لافت در فاصله ۳۷ کیلومتری اعلام شده است.

از نزدیک‌ترین مراکز استان نیز تا کانون این حادثه طبیعی، شهر بندرعباس با ۳۰ کیلومتر و شهر کرمان با ۳۶۲ کیلومتر فاصله دارند.

تا لحظه مخابره این خبر، گزارشی از میزان خسارات احتمالی یا تلفات جانی ناشی از این زمین‌لرده مخابره نشده است.

کد مطلب 6836862

