  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

پیام پویش جان ایران بر برج آزادی

پیام پویش جان ایران بر برج آزادی

نمایش ویدئومپینگ به مناسبت هفته جمعیت بر روی نمای برج آزادی تهران نقش بست.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری بنیاد رودکی و مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی، در راستای تبیین مباحث مرتبط با سیاست‌های کلی کشور در حوزه جمعیت، برنامه‌ای ویژه را برگزار کرد.

این رویداد که همزمان با «هفته جمعیت» و در چارچوب «پویش جان ایران» برگزار شد، شامل نمایش ویدئومپینگ بر روی نمای برج آزادی بود. در این برنامه، با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین تصویری، مضامین ارزشمندی در حوزه فرهنگ‌سازی برای افزایش جمعیت و نقش حیاتی «جوانی جمعیت» در توسعه کشور مورد توجه قرار گرفت.

هدف از برگزاری این برنامه، جلب توجه افکار عمومی و ارتقای سطح آگاهی جامعه نسبت به ضرورت‌های جمعیتی و اهمیت سرمایه‌گذاری بر روی نسل جوان، اعلام شد.

کد مطلب 6836883
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها