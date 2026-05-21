به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حقپرست ظهر پنجشنبه در تشریح وضعیت ترافیکی جادههای استان، اظهار کرد: در حال حاضر مورد خاصی در سطح راههای استان گزارش نشده، ترافیک روان است و تمام محورهای مواصلاتی باز هستند.
وی افزود: با این حال در راستای ارتقای ایمنی تردد، پیشگیری از حوادث رانندگی و صیانت از جان شهروندان طرح برخورد با موتورسیکلتهای متخلف در مناطق روستایی از امروز به مدت ۴۸ ساعت در سراسر استان به مرحله اجرا در میآید.
رئیس پلیس راه استان هرمزگان با اشاره به کارکرد گسترده موتورسیکلت در شهرها و روستاها، بیان داشت: متأسفانه بیتوجهی برخی رانندگان به قوانین زمینهساز وقوع حوادث ناگوار و خسارات جبرانناپذیری میشود. هدف اصلی ما در این طرح برخورد با تخلفاتی نظیر انجام حرکات نمایشی، عدم استفاده از کلاه ایمنی، نداشتن گواهینامه و بیمه و به ویژه نقص فنی در سیستم روشنایی شبانه است که خطرات بسیار زیادی را به همراه دارد.
سرهنگ حقپرست در پایان تأکید کرد: اولویت پلیس راه استان تنها اعمال قانون نیست، بلکه نهادینهسازی فرهنگ رفتار ایمن و پیشگیری از تصادفات میان تمامی کاربران جادهای، به ویژه موتورسیکلتسواران در دستور کار جدی قرار دارد.
