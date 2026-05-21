به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر ظهر امروز پنج‌شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده یگان ویژه انتظامی لرستان، با گرامی داشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه قائد امت، امام شهیدمان و همچنین گرامی داشت دومین سالگرد شهادت رئیس‌جمهور شهید، یگان‌های ویژه را بازوان توانمند و مقتدر پلیس در صیانت از امنیت و آرامش جامعه برشمرد.

وی با اشاره به حساسیت مأموریت‌های یگان ویژه در استان لرستان، عنوان کرد: یگان ویژه به‌عنوان نیرویی واکنش سریع، همواره باید در بالاترین سطح آمادگی رزمی، معنوی و بصیرتی باشد تا در برابر هرگونه تهدید، با درایت و قاطعیت عمل کند.

فرمانده انتظامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت مردم‌داری در کنار اقتدار تأکید کرد و افزود: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تراز انقلاب اسلامی، پیوند عمیقی با مردم دارد.

سردار هاشمی فر، گفت: یگان ویژه درعین‌حال که در برابر اخلال‌گران و قانون‌شکنان با قاطعیت برخورد می‌کند، در یاری‌رسانی به مردم و خدمت‌رسانی در حوادث غیرمترقبه نیز پیش‌گام و حامی مردم است.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های سرهنگ «وارسته» در طول دوران تصدی مسئولیت، بر لزوم تداوم راه ایشان و تقویت نقاط قوت تأکید و با ابراز امیدواری از انتصاب سرهنگ «جمشیدی نژاد» از وی خواست که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، تعامل سازنده با سایر دستگاه‌ها و تکیه بر جوانان مؤمن و متخصص، در ارتقای شاخص‌های امنیتی استان لرستان بیش‌ازپیش تلاش کنند.

