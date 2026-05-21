دو پیش شرط اساسی برای موفقیت پزشک خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیسزاده، در نشست تخصصی «پزشک خانواده و نظام ارجاع»، ضمن اعلام حمایت همه جانبه سازمان نظام پزشکی از اجرای این طرح، بر لزوم پرهیز از تکرار شکستهای گذشته تأکید کرد و «تأمین منابع پایدار» و «مشارکت فعال جامعه پزشکی» را دو پیششرط اساسی برای موفقیت در این دوره دانست.
وی با بیان اینکه پزشک خانواده و نظام ارجاع، زیربنا و ستون فقرات معماری نوین سلامت کشور است، اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی اجرای دقیق این طرح را یک ضرورت اجتنابناپذیر میداند و تمامی ظرفیتهای کارشناسی خود را برای تحقق آن بهکار خواهد گرفت.
رئیس زاده با اشاره به تغییر رویکردها در دولت و مدیریت جدید وزارت بهداشت، تصریح کرد: با توجه به اشراف و تأکید شخص رئیسجمهور و نگاه تحولگرای تیم جدید وزارت بهداشت، فرصت مغتنمی ایجاد شده است تا این طرح را با مدلی متفاوت و موفق اجرا کنیم. نباید اجازه دهیم تجربههای ناموفق گذشته تکرار شود؛ چراکه تکرار ناکامیها، بیش از هر چیز، اعتماد مردم به نظام سلامت را خدشهدار میکند.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی، «نظاممند کردن طراحیها» را اولویت دانست و افزود: برای دستیابی به عملکردی موفق، علاوه بر پیشبینی منابع مالی پایدار، باید نمایندگان واقعی ذینفعان، شامل پزشکان عمومی، ماماها و اعضای سازمان نظام پزشکی، در تمامی مراحل تدوین و طراحی حضور فعال داشته باشند.
رئیسزاده در پایان با تأکید بر لزوم توجه به واقعیتهای میدانی، خاطرنشان کرد: نسخههای ستادی بدون در نظر گرفتن دغدغههای پزشکان خانواده در شهرستانها راه به جایی نخواهد برد. شنیده شدن صدای مجریانِ حاضر در میدان و لحاظ کردن نظرات کارشناسی آنان در تصمیمگیریها، تنها راه تضمین موفقیت طرح و پایداری نظام ارجاع در کشور است.
