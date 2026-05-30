به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشست شورای معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت «هفته ملی بهرهوری و بهینهسازی مصرف» با حضور احمدمیدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونین، رؤسای سازمانهای تابعه، مدیران کل واحدهای اجرایی و رئیس و مدیران سازمان ملی بهرهوری ایران برگزار شد.
در این نشست اقدامات دستگاه در حوزه بهرهوری، بررسی برنامههای پایش خدمات، چالشهای تعیین دستمزد بر اساس شاخصهای بهره وری و ضرورت اصلاح نظام مدیریتی در شرکتهای زیرمجموعه در دستور کار قرار گرفت.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست یکپارچهسازی نظامهای مدیریتی را پیششرط اصلی تحقق بهرهوری در وزارت کار دانست.
وی، بر لزوم همکاری همهجانبه تمامی بخشها جهت پیادهسازی دقیق برنامههای بهرهوری در سطح دستگاه تأکید و ابعاد گوناگون این برنامه را تشریح کرد.
در ادامه سید جواد رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع، اقدامات این وزارتخانه را در خصوص برنامه بهرهوری خدمات کلیدی و .. تبیین کرد.
وی گزارشی از فعالیتهای صورتگرفته در حوزههای محاسبه قیمت تمامشده خدمات، مدیریت الگوی مصرف و سنجش رضایت ذی نفعان ارائه داد.
رضوی تأکید کرد: مسیر یکپارچهسازی نظامهای مدیریتی در این وزارتخانه در جریان است.
وی با ارائه تعاریف علمی از خدمت تصریح کرد: ارزش ایجاد شده برای ذی نفعان و رضایت مخاطبان دائما در حال سنجش است.
معاون وزیر کار اشاره کرد: بهرهوری انرژی با نظارت شرکتهای خدماتی با اقدامات اصلاحی در این وزارتخانه به کاهش، مصرف منجر شده است.
وی تصریح کرد: معاونت توسعه مدیریت و منابع، گامهای نخستین را جهت استقرار الگوهای موفق، از طریق همراستاسازی نظامهای بهرهوری، اصلاح فرایندها، محاسبه قیمت تمامشده و سنجش رضایت ذی نفعان برداشته است.
در بخش دیگری از این نشست، محمدصالح اولیاء، رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران به جایگاه راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کارگروه نظام ملی بهرهوری و نقش تنظیمگری آن در بازار کار اشاره کرد.
اولیاء بر تأثیر مستقیم سنجش بهرهوری خدمات کلیدی دولت بر کیفیت خدمترسانی به مردم تأکید کرد و گفت: این سنجش به ویژه در حوزههای تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، در شناسایی نقاط ضعف و ارائه سازوکارهای رفع آن بسیار مؤثر است.
