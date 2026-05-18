به گزارش خبرنگار مهر، نژاد جهانی صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مریوان در دهستان گلچیدر از توابع بخش سرشیو، با گرامیداشت سالروز سفر تاریخی رهبر شهید به استان کردستان، آن سفر را نقطه عطفی در توسعه مناطق کمتر برخوردار دانست و اظهار کرد: نگاه عدالت‌محور نظام جمهوری اسلامی به مناطق روستایی و مرزی همچنان با قوت ادامه دارد و تقویت زیرساخت‌های عمرانی، اقتصادی و اجتماعی این مناطق از اولویت‌های دولت است.

وی با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام مدیریتی برای توسعه منطقه افزود: مدیریت شهرستان با رویکردی میدانی و عمل‌گرا، پیگیر مطالبات مردم بوده و از تمام ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات مناطق کم‌برخوردار استفاده خواهد کرد.

جهانی گازرسانی به منطقه را یکی از جلوه‌های توجه دولت به مناطق محروم عنوان کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های اساسی، زمینه ارتقای کیفیت زندگی، تثبیت جمعیت روستایی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار را فراهم می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به پروژه راه ارتباطی روستاهای میدول، طینال، عالی‌همدان و گلچیدر اظهار داشت: طرح بهسازی و آسفالت این مسیر ۲۰ کیلومتری سال گذشته به استانداری کردستان و مراجع ذی‌ربط ارسال شده و در صورت تأمین اعتبار، نقش مهمی در بهبود دسترسی‌ها، رونق گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت.

فرماندار مریوان افزود: تلاش می‌شود این پروژه در فهرست طرح‌های مشمول اعتبارات ماده ۲۳ قرار گیرد تا امکان تأمین منابع مالی آن فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های متنوع دهستان گلچیدر در حوزه‌های گردشگری طبیعی، دامداری، کشاورزی، صنایع تبدیلی، معادن و گیاهان دارویی تصریح کرد: این منطقه از قابلیت‌های ارزشمندی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های تولید و اشتغال شهرستان برخوردار است.

جهانی ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از ظرفیت‌های اقتصادی روستاهای منطقه را اقدامی مهم در مسیر جذب سرمایه‌گذاری دانست و خاطرنشان کرد: شناسایی دقیق مزیت‌های منطقه، زمینه هدایت حمایت‌ها به سمت طرح‌های اشتغال‌زا و مولد را فراهم می‌کند.

وی توسعه دامداری، پرواربندی و صنایع تبدیلی را از مهم‌ترین فرصت‌های اشتغال‌زایی منطقه برشمرد و گفت: تقویت تعاونی‌های محلی و ایجاد زنجیره ارزش در بخش تولیدات دامی و کشاورزی، می‌تواند اقتصاد روستایی را متحول کند.

فرماندار مریوان همچنین بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست منطقه تأکید کرد و افزود: طبیعت بکر و ظرفیت گیاهان دارویی منطقه، فرصت مناسبی برای توسعه مشاغل بومی و رونق اقتصادی مبتنی بر مزیت‌های محلی است.

وی در ادامه از اختصاص اعتبار برای تجهیز وسایل بازی کودکان و اجرای چمن مصنوعی در روستای گلچیدر خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های رفاهی و ورزشی در کنار توسعه اقتصادی، نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی و مهاجرت معکوس به روستاها دارد.

در پایان این سفر، فرماندار مریوان از غار تاریخی و طبیعی کونه‌دیو، زمین فوتبال و بخش‌هایی از روستای گلچیدر بازدید و از نزدیک در جریان مطالبات و مشکلات مردم منطقه قرار گرفت.