مسئولان اجازه بازی با معیشت مردم را ندهند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی دربانی، امام جمعه شهرستان چهارباغ، در نشست شورای اداری چهارباغ، گفت: رهبر شهید انقلاب همواره جلوتر از همه حرکت کرد، در قله ایستاد و با اهداء جان پای انقلاب، مردم را مبعوث کرد.

امام جمعه چهارباغ با اشاره به ۸۰ شب اجتماع مردم و عزم راسخ آن‌ها در مقابله با دشمن، افزود: مردم حتی با اصابت موشک به اجتماعات، ذره‌ای نترسیده و شعار سر دادند، البته مسئولین دغدغه‌مند استان البرز و چهارباغ هم سیستم اداری را به ستاد جنگ تبدیل کرده اند.

وی با اشاره به اینکه مسئولین معیشت مردم را در بالاترین اولویت ستاد جنگ قرار دهند، اظهار داشت: اگر چه در شرایط جنگی هستیم و کمبود کالایی احساس نمی‌کنیم اما گرانی حق مردم نیست، البته از برخی گرانی‌ها گریزی نیست اما بخشی هم قابلیت مدیریت را دارد.

حجت الاسلام دربانی با تاکید بر اینکه معیشت مردم صرفا به گرانی متصل نیست و بعضا به سوءاستفاده برخی سوءاستفاده گران هم متصل شده است، تصریح کرد: مسئولین اجازه ندهند عده‌ای از شرایط جنگی استفاده کرده و با معیشت مردم بازی کنند.

امام جمعه چهارباغ گفت: مسئولین اجازه ندهند گرانفروشان در امنیت روانی به گرانفروشی ادامه دهند، در این برهه تاریخی اگر به وظیفه جنگی خود عمل نکنیم باید نزد خداوند پاسخگو باشیم درنتیجه معیشت مردم و مبارزه با سوداگران باید اولویت باشد.

وی با اشاره به ضرورت مرور مکتب رهبر شهید انقلاب، افزود: امروز حتی در زمینه جمعیت در حال جنگ هستیم، نرخ باروری، پیری جمعیت و پنجره جمعیتی که سالیان زیادی از بسته شدن آن باقی نمانده است در آینده ضربه خود را به ایران خواهد زد.

حجت الاسلام دربانی ازعدم اعتنای برخی از ادارات به ابلاغیه‌های ساده جمعیتی و امتناع از نصب پوسترهای مربوطه، گلایه کرد و اظهار داشت: درکی از جنگ جمعیتی در برخی مسئولین ما شکل نگرفته است درحالیکه باید به فرموده امام شهید عمل کنیم.