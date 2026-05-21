حاجی صادقی: نیروی دریایی سپاه استکبار را به زانو درآورده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی، عصر پنجشنبه در آیین بزرگداشت شهدای نیروی دریایی سپاه با تأکید بر جایگاه والای نظام ولایی در ایران، اظهار داشت: اولین نعمتی که خداوند به این امت عطا کرده، نظام ولایی و حکمرانی الهی است. این نظام علی‌رغم همه دشمنی‌ها و توطئه‌ها، حتی پس از رفتن رهبر انقلاب و شهادت برخی شخصیت‌های برجسته، هرگز متوقف نشده است.

وی افزود: دشمنان بسیار تلاش کردند تا پس از امام خمینی (ره) مسیر انقلاب تغییر کند، اما خداوند عنایت کرد که آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، همان نام و راه خامنه‌ای شهید را زنده نگه دارد. ما باید شکرگزار این نعمت بزرگ باشیم که خداوند نگذاشت سکان ولایت بر ما به دست کسانی بیفتد که از جنس خمینی و خامنه‌ای نباشند.

نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به روحیه انقلابی و شجاع مردم ایران تصریح کرد: قرآن به ما آموخته است مادامی که امت ولایت‌مدار باشد و با امام خود همراهی کند، هیچ قدرتی نمی‌تواند این امت را تسخیر کند. ملت ایران در همه صحنه‌ها ثابت کرده که بر سر عهد خود با ولایت ایستاده است.

حاجی‌صادقی با بیان نعمت سوم یعنی بعثت قرآنی و ایستادگی دوباره مردم پس از شهادت امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: مردم ایران بعد از شهادت امام، انقلاب را رها نکردند، بلکه خشمی مقدس پیدا کردند و با صراحت به دشمنان اعلام کردند که آرزوی برهم خوردن حکم الهی در این کشور به دلشان خواهد ماند.

وی در پایان با تجلیل از روحیه شهادت‌طلبی و استقامت فرماندهان و رزمندگان، گفت: امروز تمام دنیا، دوست و دشمن، تحت تاثیر قدرت و ایمان رزمندگان ایرانی هستند. نیروی دریایی سپاه به برکت خون شهدا و رهبری الهی، چنان متحول شده که استکبار جهانی را به زانو درآورده است.