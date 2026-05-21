  1. استانها
  2. مرکزی
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۴

مرادی: باشگاه‌های لیگ برتر به چرخه ورزش حرفه‌ای استان مرکزی بازگشتند

مرادی: باشگاه‌های لیگ برتر به چرخه ورزش حرفه‌ای استان مرکزی بازگشتند

اراک- مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی با اشاره به احیای باشگاه‌های لیگ برتری در استان گفت: زیرساخت ورزش حرفه‌ای این استان پس از سال‌ها پیگیری در مسیر بازسازی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی بعد از ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران حوزه ورزش استان مرکزی اظهار کرد: رسانه‌ها روح ورزش هستند و ورزش بدون حضور و نقش‌آفرینی رسانه‌ها زنده نخواهد ماند.

وی افزود: طی یک سال گذشته با برنامه‌ریزی هدفمند و همراهی جامعه ورزش ، اقدامات موثری در مسیر توسعه و ارتقای ورزش استان مرکزی انجام شد.

مرادی تصریح کرد: تا زمانی که ورزش به یک مطالبه و گفتمان عمومی در جامعه تبدیل نشود نمی‌تواند از جایگاه شایسته خود برخوردار باشد.

وی ادامه داد: ورزش، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های عزت‌آفرینی و نمایش اقتدار کشورها در سطح بین‌المللی است.

مرادی تاکید کرد: اهتزاز پرچم و نواخته شدن سرود ملی کشورها در دیگر سرزمین‌ها، بیش از هر عرصه‌ای در موفقیت قهرمانان ورزشی نمود پیدا می‌کند و این موضوع بیانگر جایگاه ارزشمند ورزش است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، حوزه ورزش در کنار نیروهای مسلح نقش مهمی در حفظ روحیه و نشاط اجتماعی ایفا کرد و ورزشکاران در عرصه‌های ملی و بین‌المللی پرچمدار امید و همبستگی بودند.

وی بیان کرد: در حوزه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، توجه متوازن به ورزش بانوان و آقایان در دستور کار قرار گرفت و برای نخستین بار در تاریخ ورزش استان مرکزی، یک بانو در جایگاه مدیرکل حوزه جوانان منصوب شد.

مرادی بیان کرد: در سال‌های گذشته تعداد باشگاه‌های فعال استان مرکزی در لیگ‌های کشور محدود بود و برخی از آنها نیز منحل شدند اما در این دوره احیای زیرساخت ورزش حرفه‌ای این استان در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های مستمر و حمایت استاندار مرکزی، باشگاه پالایشگاه استان پس از سال‌ها مطالبه‌گری و برگزاری حدود ۲۰ جلسه تخصصی، سرانجام تأسیس شد.

مرادی تصریح کرد: این باشگاه در نخستین سال فعالیت خود تنها در یک رشته ورزشی حضور یافت که اقدامی کارشناسی و منطقی بود و در نهایت تیم فوتسال پالایشگاه موفق به حفظ سهمیه خود در لیگ برتر شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی افزود: برنامه‌ریزی برای توسعه باشگاه پالایشگاه ادامه دارد و در سال جاری ایجاد دو باشگاه حرفه‌ای جدید برای تقویت ورزش استان در دستور کار است.

وی تاکید کرد: مردم استان مرکزی شایسته بهترین‌ها هستند و با وجود محدودیت‌های اعتباری، امکان رقم‌زدن دستاوردهای بزرگ در ورزش استان همچنان وجود دارد.

مرادی گفت: ظرفیت‌های انسانی، اقتصادی و صنعتی استان مرکزی فراتر از جایگاه کنونی ورزش استان است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.

وی افزود: با همدلی، برنامه‌ریزی و همراهی رسانه‌ها و جامعه ورزش، مسیر توسعه با قوت ادامه خواهد یافت.

مرادی گفت: امید است همراهی و تعامل سازنده رسانه ها در مسیر توسعه ورزش استان مرکزی بیش از گذشته تداوم و تقویت یابد.

کد مطلب 6837100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها