به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی بعد از ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران حوزه ورزش استان مرکزی اظهار کرد: رسانه‌ها روح ورزش هستند و ورزش بدون حضور و نقش‌آفرینی رسانه‌ها زنده نخواهد ماند.

وی افزود: طی یک سال گذشته با برنامه‌ریزی هدفمند و همراهی جامعه ورزش ، اقدامات موثری در مسیر توسعه و ارتقای ورزش استان مرکزی انجام شد.

مرادی تصریح کرد: تا زمانی که ورزش به یک مطالبه و گفتمان عمومی در جامعه تبدیل نشود نمی‌تواند از جایگاه شایسته خود برخوردار باشد.

وی ادامه داد: ورزش، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های عزت‌آفرینی و نمایش اقتدار کشورها در سطح بین‌المللی است.

مرادی تاکید کرد: اهتزاز پرچم و نواخته شدن سرود ملی کشورها در دیگر سرزمین‌ها، بیش از هر عرصه‌ای در موفقیت قهرمانان ورزشی نمود پیدا می‌کند و این موضوع بیانگر جایگاه ارزشمند ورزش است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، حوزه ورزش در کنار نیروهای مسلح نقش مهمی در حفظ روحیه و نشاط اجتماعی ایفا کرد و ورزشکاران در عرصه‌های ملی و بین‌المللی پرچمدار امید و همبستگی بودند.

وی بیان کرد: در حوزه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، توجه متوازن به ورزش بانوان و آقایان در دستور کار قرار گرفت و برای نخستین بار در تاریخ ورزش استان مرکزی، یک بانو در جایگاه مدیرکل حوزه جوانان منصوب شد.

مرادی بیان کرد: در سال‌های گذشته تعداد باشگاه‌های فعال استان مرکزی در لیگ‌های کشور محدود بود و برخی از آنها نیز منحل شدند اما در این دوره احیای زیرساخت ورزش حرفه‌ای این استان در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های مستمر و حمایت استاندار مرکزی، باشگاه پالایشگاه استان پس از سال‌ها مطالبه‌گری و برگزاری حدود ۲۰ جلسه تخصصی، سرانجام تأسیس شد.

مرادی تصریح کرد: این باشگاه در نخستین سال فعالیت خود تنها در یک رشته ورزشی حضور یافت که اقدامی کارشناسی و منطقی بود و در نهایت تیم فوتسال پالایشگاه موفق به حفظ سهمیه خود در لیگ برتر شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی افزود: برنامه‌ریزی برای توسعه باشگاه پالایشگاه ادامه دارد و در سال جاری ایجاد دو باشگاه حرفه‌ای جدید برای تقویت ورزش استان در دستور کار است.

وی تاکید کرد: مردم استان مرکزی شایسته بهترین‌ها هستند و با وجود محدودیت‌های اعتباری، امکان رقم‌زدن دستاوردهای بزرگ در ورزش استان همچنان وجود دارد.

مرادی گفت: ظرفیت‌های انسانی، اقتصادی و صنعتی استان مرکزی فراتر از جایگاه کنونی ورزش استان است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.

وی افزود: با همدلی، برنامه‌ریزی و همراهی رسانه‌ها و جامعه ورزش، مسیر توسعه با قوت ادامه خواهد یافت.

مرادی گفت: امید است همراهی و تعامل سازنده رسانه ها در مسیر توسعه ورزش استان مرکزی بیش از گذشته تداوم و تقویت یابد.