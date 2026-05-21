به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالله حاجیصادقی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به توانمندیهای نیروی دریایی سپاه اظهار داشت: نیروی دریاییای که شهید تنگسیری ساخت، امروز مقتدرتر، با ابزار قویتر، اراده راسختر و محکمتر آماده است تا با قدرت و اقتدار در برابر هر دشمنی بایستد.
وی افزود: اگر دشمن خطایی بکند، بداند روزهای سختتری خواهد داشت و نیروی دریایی و سپاه پاسداران فراتر از عملیاتهای وعده صادق در برابر آنها خواهند ایستاد.
نماینده ولی فقیه در سپاه خطاب به استکبار جهانی تأکید کرد: اگر دست به خطایی بزند و شروط ایران را نپذیرد و قبول نکند که آنچه در خلیج فارس و تنگه هرمز میگذرد تحت کنترل نیروی دریایی ماست، با هر خطایی نه فقط در منطقه، بلکه فرای منطقه را هم برای آنها تنگ خواهیم کرد.
حاجیصادقی در پایان خاطرنشان ساخت: چنان دشمنان را پشیمان میکنیم که دیگر عذرخواهی آنان را هم دنیا نپذیرد.
نظر شما