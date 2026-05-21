۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۱

حاجی‌صادقی: با کوچک‌ترین خطای دشمن، همه جا را برای استکبار تنگ می‌کنیم

بندرعباس- نماینده ولی فقیه در سپاه با تأکید بر قدرت بازدارنده نیروی دریایی گفت: در صورت کوچک‌ترین خطای دشمن، نه تنها منطقه، بلکه فراتر از آن را برای استکبار تنگ خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به توانمندی‌های نیروی دریایی سپاه اظهار داشت: نیروی دریایی‌ای که شهید تنگسیری ساخت، امروز مقتدرتر، با ابزار قوی‌تر، اراده راسخ‌تر و محکم‌تر آماده است تا با قدرت و اقتدار در برابر هر دشمنی بایستد.

وی افزود: اگر دشمن خطایی بکند، بداند روزهای سخت‌تری خواهد داشت و نیروی دریایی و سپاه پاسداران فراتر از عملیات‌های وعده صادق در برابر آنها خواهند ایستاد.

نماینده ولی فقیه در سپاه خطاب به استکبار جهانی تأکید کرد: اگر دست به خطایی بزند و شروط ایران را نپذیرد و قبول نکند که آنچه در خلیج فارس و تنگه هرمز می‌گذرد تحت کنترل نیروی دریایی ماست، با هر خطایی نه فقط در منطقه، بلکه فرای منطقه را هم برای آنها تنگ خواهیم کرد.

حاجی‌صادقی در پایان خاطرنشان ساخت: چنان دشمنان را پشیمان می‌کنیم که دیگر عذرخواهی آنان را هم دنیا نپذیرد.

