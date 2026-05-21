سقاب اصفهانی:شهید رئیسی «میدان» را کلاس درس اخلاق کرده بود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سقاب‌اصفهانی عصر پنج‌شنبه در آیین گرامیداشت سالگرد شهادت شهید جمهور در گلستان شهدای اصفهان با بیان اینکه شهید رئیسی خود را شاگرد ملت می‌دانست، اظهار کرد: زمانی که به او پیشنهاد تأخیر در سفرهای خارجی را به دلیل خستگی مفرط دادم، شهید جمهور با نگاهی درس‌آموز فرمودند که از میان مردم انرژی می‌گیرند و معتقد بودند که در این سفرها، این مردم هستند که او را «تربیت و تقویت» می‌کنند.

مدیریتِ اصلاح‌گر، نه تحقیرگر

سقاب‌اصفهانی در بخش دیگری از خاطرات خود به سبک مدیریتی شهید رئیسی در قبال وزرا و مدیران اشاره کرد و گفت: شهید رئیسی در برخورد با کاستی‌های وزرا، به جای تحقیر یا حذف، بر «اصلاح فرآیند» تأکید داشت. وی حتی در مناظرات تلویزیونی نیز از فرصت تخریب رقبا استفاده نمی‌کرد و معتقد بود تنها باید آن‌چه به نفع کشور است مطرح شود؛ این منش، درسی بزرگ برای مدیران در حفظ کرامت انسانی همکاران و رقبا بود.

وی همچنین با اشاره به مشاهده پیکر مطهر شهید رئیسی در سردخانه، با لحنی متأثر تصریح کرد: دیدن پیکری که به گواه شرایط حادثه، آثار سوختگی عمیقی بر آن بود، یادآور مجاهدت‌های شهید بهشتی بود. آنجا بود که درک کردم شهید رئیسی در تمام مدتی که ما به عنوان مدیر با او در ارتباط بودیم، در حال «تربیت کردن» بدنه مدیریتی کشور با سیره عملی خود بود.

بهره‌وری؛ پاسخ راهبردی به جنگ اقتصادی دشمن

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهداف دشمن در جنگ ترکیبی برای فلج‌سازی زیرساخت‌های انرژی و اقتصادی کشور، تأکید کرد: دشمن برای ایجاد ناامنی در برق، بنزین و معیشت مردم برنامه‌ریزی کرده بود، اما حضور بصیرانه مردم این نقشه‌های شوم را خنثی کرد.

وی ضمن تأکید بر اینکه جنگ اقتصادی امروز، هزینه‌های سنگینی بر دوش کشور گذاشته است، «بهره‌وری» را سلاحی هم‌تراز با قدرت بازدارندگی نظامی دانست و افزود: امروز موشک، تنها پاسخ ما نیست؛ بلکه صرفه‌جویی و بهره‌وری ملی، خاکریز اصلی ما در برابر دشمن است.

سقاب‌اصفهانی از مردم خواست با کوچک‌ترین تغییر در الگوی مصرف از مدیریت دمای منازل تا کاهش دورریز نان و استفاده از حمل‌ونقل عمومی، دشمن را در رسیدن به هدف «فلج‌سازی اقتصادی» ناکام بگذارند.

دعوت از مردم برای ورود به میدان صرفه‌جویی

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در پایان با فراخوان همگانی برای مشارکت در پیشبرد اهداف کلان نظام، خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی‌های خرد هر خانوار، در مقیاس ملی به عددی بزرگ و سرنوشت‌ساز تبدیل می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم همدلی و حمایت از مسئولان، ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر تدابیر رهبر معظم انقلاب و اتحاد مردم، ایران از این پیچ تاریخی اقتصادی عبور کند.