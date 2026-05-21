توسعه ۱۰۰۰ هکتاری مزارع موز در سواحل مکران  آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گرگیج در نخستین نشست برنامه‌ریزی توسعه کشت موز، با اشاره به ظرفیت‌های استراتژیک سواحل مکران در تولید میوه‌های گرمسیری، اظهار داشت: با توجه به خروج سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موز، برنامه‌ریزی گسترده‌ای جهت تبدیل سواحل مکران در دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان به قطب تولید این محصول انجام شده است که با جذب سرمایه‌گذار، این طرح در هرمزگان وارد فاز عملیاتی شد.

‌وی با بیان اینکه پروژه مذکور در اراضی شهرستان جاسک و با بهره‌گیری از محیط سایبان کلید خورده است، افزود: این طرح با همکاری و مشارکت دو شرکت‌ به اجرا درآمده است و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری کامل از آن، سالانه بالغ بر ۴۰ هزار تن موز تولید و به بازار عرضه شود که گام بلندی در مسیر دستیابی به تولید پایدار و خودکفایی در این حوزه محسوب می‌شود.

‌معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر ظرفیت بالای تولید، تحولی جدی در حوزه اشتغال منطقه ایجاد خواهد کرد و برای ۵ هزار نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی فراهم می‌آورد که این موضوع در کنار کاهش وابستگی به واردات، از مهم‌ترین اهداف توسعه‌ای در اراضی مکران است.

‌به گزارش مهر، توسعه باغات میوه‌های گرمسیری در جنوب کشور با رویکرد استفاده از توان بخش خصوصی، از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی برای صیانت از منابع ارزی و رونق اقتصادی در مناطق مرزی و ساحلی به شمار می‌رود.