به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید احمد علوی عضو شورای اسلامی ایران در جریان بررسی موضوعات مرتبط با پدافند شهری در صحن شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: واقعاً این موضوع در مجموعه حوادثی که در کشور رخ داده، یکی از اولویتهای مهم بوده و جای آن خالی است. بعد از جنگ ۱۲ روزه نیز بهوضوح احساس کردیم که باید در این زمینه پناهگاهها جدیتر عمل کنیم.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در نگاه سنتی به موضوع پدافند شهری افزود: این لایحه از بسیاری از بحثهایی که پیش از این مطرح میشد، جلوتر است؛ چراکه در گذشته بیشتر نگاهها به سمت این بود که شهر را به پناهگاه تبدیل کنیم، در حالی که باید واقعیت جنگ و میدان را شناخت و متناسب با آن برنامهریزی و طراحی کرد.
علوی با قدردانی از تلاشهای انجامشده در این زمینه، گفت: اتفاقی که در این زمینه شاهد آن هستیم، به نظر من نشاندهنده درک مناسبتری از میدان و واقعیتهای موجود است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: لازم نیست همه شهرها را به پناهگاه تبدیل کنیم؛ بلکه باید اولویتبندی داشته باشیم و بدانیم کدام نقاط و محدودهها نیازمند اجرای اقدامات ویژه پدافندی هستند. همانطور که در شهر برای موضوعاتی مانند حریم ارتفاع و حریمهای میراثی محدودههایی را مشخص میکنیم، در حوزه پدافند نیز باید بر اساس اولویت، محدودههای مورد نیاز را شناسایی و برای آنها برنامهریزی کنیم.
وی در ادامه با اشاره به تجربه برخی مصوبات پیشین شورا در حوزه ایمنی و تابآوری شهری گفت: دو نکته را به عنوان یادآوری مطرح میکنم. ما پیش از این نیز مصوباتی داشتهایم که متأسفانه در عمل آنطور که باید کارساز نبودهاند.
علوی با اشاره به مصوبه مربوط به «ساختمان سبز» افزود: برای نمونه، در موضوع ساختمان سبز مقرر شده بود ساختمانهایی که از تعداد مشخصی واحد مسکونی بیشتر هستند، فضاهایی مانند اتاقک نگهداری زباله داشته باشند. این موضوع در مقایسه با بحثهای امروز، مسئله سادهتری بود، اما وقتی پیگیری کردم، متوجه شدم در بسیاری از مجوزهایی که صادر میشود، این موارد رعایت نمیشود؛ در حالی که مصوبه وجود دارد.
وی تأکید کرد: این مسئله صرفاً مربوط به این دوره نیست، اما باید بدنه شهرداری و حوزه شهرسازی به این درک برسند که اگر قرار است مصوبهای اجرایی شود، نمیتوان با آن مانند موضوعی برخورد کرد که هر زمان به مانعی رسیدیم، راهکاری برای دور زدن آن پیدا کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: این موضوعات باید در فرآیند صدور مجوز و اجرای پروژهها به صورت واقعی و جدی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه موضوع پدافند و تابآوری شهری، با توجه به شرایط کشور، همچنان از اولویتهای مهم و بلندمدت است.
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