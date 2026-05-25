توسعه ایران بدون شراکت راهبردی دولت و بخش خصوصی ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر حسینی با نگاهی انتقادی به روند تاریخی توسعه در ایران، به نقد هفتاد سال توسعه مبتنی بر پول نفت پرداخت و با اشاره به تفاوت زاویه دید دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: دولت با قیمت‌گذاری‌های دستوری، بخش خصوصی را به مسیر اشتباه برده است.

رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح شکاف میان سطح زیرساخت‌ها و واقعیت اقتصاد کشور تصریح کرد: کشوری هستیم که به اندازه اقتصاد ١۵ هزار دلاری زیرساخت ایجاد کرده‌ایم، در حالی که درآمد سرانه ما زیر ۴ هزار دلار است. این تناقض، ناشی از خطا در مدل توسعه‌ای است که دنبال کرده‌ایم.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک زیرساخت از کسب‌وکار و تغییر رویکرد نسبت به بخش خصوصی بیان کرد: سیاست جدید سازمان، حکمرانی مشترک است و باید در حکمرانی و توسعه، کنار هم و شریک باشند.

حسینی با اشاره به اینکه برای نخستین بار در تاریخ سازمان برنامه و بودجه، بخشی از امور مربوط به توسعه دریامحور در بحث استفاده از ظرفیت‌های مشاوران بین المللی به اتاق بازرگانی ایران سپرده‌ شد تا از تکرار خطاهای آمایشی گذشته جلوگیری شود، گفت: ریل‌گذاری توسعه و پیشبرد آن، کاری است که دولت و بخش خصوصی باید باهم انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: در توسعه دریامحور، بنا نداریم اشتباهات گذشته در فلات مرکزی را به جنوب منتقل کنیم؛ مکران قرار نیست سطل زباله توسعه ایران شود، بلکه باید با الگوی مدیریتی متفاوت و مدرن اداره شود.

حسینی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های یزد در پیشبرد پروژه‌های ملی اظهار کرد: ما از فعالان اقتصادی یزد می‌خواهیم در اجرای پروژه‌های سازمان برنامه برای توسعه ایران، پیش‌قدم باشند.