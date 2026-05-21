به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی شامگاه پنجشنبه در پایان بازدید از محورهای مواصلاتی دامغان پیرامون مطالبات مردم در خصوص محور چشمه علی به کلاته رودبار، در گفتگو با خبرنگاران در محل راه ‌و شهرسازی دامغان توضیح داد: با تزریق اعتبار عملیات ساخت این محور شتاب بیشتری به خود گرفته است.

وی از پیگیری استاندار و همکاری شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور برای تکمیل این محور تقدیر کرد و افزود: طی دو هفته اخیر ۱۲۰ میلیارد ریال برای این محور تامین اعتبار شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با بیان اینکه این اعتبار در تکمیل علائم و نیوجرسی های محور هزینه خواهد شد، ادامه داد: با ایمن سازی محور توسط پیمانکار پیش بینی بهره برداری تا پایان خرداد ماه سال جاری است.

طباطبایی طول این محور را ۸.۵ کیلومتر عنوان کرد و توضیح داد: افتتاح این محور تسهیل تردد و ایمنی هر چه بیشتر کاربران جاده ای را به همراه خواهد داشت.

وی از پروژه باند دوم محور آستانه به دیباج با طول ۲۵ کیلومتر خبر داد و افزود: ساخت محور از سال ۹۸ آغاز شد تا تسهیل مسیر ترانزیتی شمال به جنوب بندر امیر آباد- بندر عباس رخ دهد.