سمنان به کارگاه بزرگ عمرانی کشور تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در آیین افتتاح طرحهای حوزه راه و مسکن استان، با اشاره به بهرهبرداری از ۹ کیلومتر آزادراه حرم تا حرم اظهار کرد: سال گذشته ۳۶ کیلومتر از این آزادراه به بهرهبرداری رسید و ۱۶ کیلومتر باقیمانده نیز در دو مرحله تا پایان شهریور ۱۴۰۶ تکمیل خواهد شد.
وی افزود: امروز همچنین هشت کیلومتر محور چشمهعلی-کلاتهرودبار و ۱۴.۵ کیلومتر محور شاهرود-طرود به بهرهبرداری رسید و در مجموع ۲۲.۵ کیلومتر از راههای اصلی استان افتتاح شد.
استاندار سمنان با اشاره به وضعیت طرحهای نهضت ملی مسکن گفت: از مجموع ۲۵ هزار و ۶۴۴ واحد مسکونی در دستور کار استان، تاکنون ۱۳ هزار و ۹۹۲ واحد تکمیل و تحویل شده و ۱۱ هزار و ۶۵۲ واحد نیز در حال ساخت است.
کولیوند همچنین خواستار تعیین تکلیف ماده ۲۳ آزادراه حرم تا حرم، تسریع در ادامه محور چشمهعلی-کلاتهرودبار تا دیباج و پیگیری مطالعات مسیر سمنان تا مرز سبزوار شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اجرایی استان گفت: سمنان آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت مدیران استانی و منابع مولد سازی، بخشی از بار اجرایی پروژههای عمرانی را بر عهده بگیرد.
استاندار سمنان در پایان تأکید کرد: همدلی میان دستگاههای اجرایی موجب شده استان به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شود و این روند باید با شتاب بیشتری ادامه یابد.
نظر شما