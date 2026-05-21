به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع برق لرستان اعلام کرد: فردا جمعه به‌ منظور پایداری هرچه بیشتر شبکه و بهسازی خطوط فشار متوسط در قسمتی از تکه فیدر فشارمتوسط «معلّم» برق مناطق زیر قطع خواهد شد:

از ساعت ۰۹:۰۰ لغایت ۰۹:۱۵ و از ساعت ۱۳:۴۵ لغایت ۱۴:۱۵ مسیر خیابان دانشگاه شمالی تا میدان پرستار- خیابان شهید رجایی تا پل شهید رجایی و مسیر پشت بیمارستان چمران (کوچه شهید گودرزی پور)- خیابان شهید مطهری و کوچه های اطراف.

از ساعت ۰۹:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰ مسیر خیابان دکتر فاطمی حد فاصل میدان شهدا تا درب ورزشگاه شهید علی بیات و کوچه های مسیر خیابان(نور، ساحلی، خسرونیا، حسامی، آزادگان، ایرانخاک، مهر، بلوار، محمودی، کوشش، حاجبی و موزون) و همچنین خیابان ابن سینا و نیمایوشیج تا روبروی مدرسه امام خمینی(ره).