اکبرزاده: تنگه هرمز برای همیشه تحت سیاست جدید ایران قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبرزاده شامگاه پنجشنبه در تجمع شبانه مردم ولایتمدار رشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه سردار رشید سپاه اسلام شهید تنگسیری اظهار کرد: سلام خالصانه همه رزمندگان و تفنگداران نیروی دریایی سپاه را از جزایر و خط ساحلی ماهشهر تا چابهار و همچنین عزیزان حاضر در دریای خزر به مردم شریف گیلان ابلاغ می‌کنم.

وی با اشاره به ایستادگی نیروهای مسلح در برابر دشمن افزود: ما در وسط میدان و در پای کار مقابله با مهاجم متجاوز محکم ایستاده‌ایم و شما مردم نیز در خیابان‌ها و میادین محکم بایستید. این پشتوانه مردمی موجب می‌شود در برابر هرگونه خطا و زیاده‌خواهی آمریکای جنایتکار مصمم و با انگیزه بایستیم و حتی یک میلی‌متر هم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه با اشاره به وصیت شهید تنگسیری خاطرنشان کرد: شهید تنگسیری همواره تأکید می‌کرد که وقتی در مقابل مردم می‌ایستید دست‌تان را همین‌طور بگیرید. ایشان قسم جلاله خورده بود که خادم مردم است.

اکبرزاده با بیان اینکه دشمن نزدیک به ۸۰ روز است نتوانسته تنگه هرمز را باز کند، تصریح کرد: اگر آمریکایی‌ها فکر می‌کنند اینجا رزمنده‌ای نیست و توان رزمی و تجهیزات وجود ندارد، چرا نتوانستند تنگه هرمز را باز کنند؟ تجهیزات به اندازه کافی داریم و همه چیز آماده است. اگر آمریکایی‌ها غلطی بکنند درس عبرتی برای همیشه به آنها خواهیم داد.

وی با اشاره به آثار جنگ اخیر گفت: دشمن ناخواسته ما را به قدرت بیشتری رساند. همانطور که شهید سلامی فرمود، ایران قوی از میان برق شمشیرهای ما و آمریکا می‌گذرد.

وی تصریح کرد: وقتی شما به سمت قله حرکت می‌کنید و در مقابل منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌ایستید، آنها برای جلوگیری از تغییر هندسه قدرت وارد گزینه نظامی می‌شوند اما این گزینه هم مثل بقیه گزینه‌هایشان شکست خورده است.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه با تأکید بر اینکه آمریکا در این جنگ شکست خورد، افزود: آزادمردان دنیا با قلم منصفانه خود می‌گویند آمریکا شکست خورد. جمهوری اسلامی غولی را که آمریکا برای خود ساخته بود به زمین زد و از او امتیاز گرفت.

اکبرزاده در پایان با تجلیل از حضور مردم در صحنه خاطرنشان کرد: مردم ایران در شب‌های قدر مثل آیه ۶۲ سوره نور پای کار نظام ایستادند و این کشور را نجات دادند. رمزگشایی جمله معروف امام خمینی(ره) که فرمودند «در صدر اسلام پیامبر چنین مردمی نداشت» همین حضور حماسی شماست. اگر کسی با زبان زور با مردم ایران صحبت کند، ما زورمان بیشتر از اوست و این را ثابت کرده‌ایم.